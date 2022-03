Environnement – Un grand coup de filet du MEDD

Le ministère de l’Environnement et du développement durable a frappé fort. Plusieurs tentatives de trafic ont été découvertes en l’espace de quelques jours.

Aucune pitié pour les malfaiteurs! Le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) va sévir et avec la plus grande fermeté contre tous les contrevenants.

N’entendant pas y aller pas de main morte, la ministre Marie-Orléa Vina l’affirme, dans une communication transmise hier aux rédactions. « Je m’engage à protéger l’environnement et à conserver les ressources naturelles. Je n’aurai aucune pitié pour ceux qui sont violents… », souligne-telle.

Mais qui peuvent donc être ces violents? Ce sont bien évidemment ces personnes malintentionnées qui détruisent sans raison les forêts, ou qui s’adonnent à des trafics illicites d’espèces protégées… qu’il s’agisse d’animaux ou de bois précieux.

À cet égard justement, le MEDD annonce d’importantes découvertes grâce aux efforts conjugués de ses agents du ministère avec les différentes bonnes volontés (gestionnaires d’aires protégées, maires, communautés, forces de l’ordre, transporteurs…). Les résultats obtenus sont éloquents.

Le 24 mars, quarante-sept sacs de parkex ont été saisis dans la commune de Fanasana, district de Bricka­ville, suite à une information de la société de transport Madarail et du maire local. La Direction régionale (Est) de l’environnement et du développement durable (DREDD) a déjà mené une enquête et le propriétaire de la marchandise a été arrêté et sera traduit en justice.

Le 27 mars, soixante-seize tortues dont quatre Pyxis arachnoides et soixante-douze Astrochelys radiata ont été capturées à Ampa­sinabo, commune de Behe­loke, District de Toliara II. Les tortues ont été capturées à la suite d’informations reçues d’informateurs infiltrés en collaboration avec le MEDD, la communau té, le CLP (comité local du parc) et le MNP (Madagascar National Park) qui gère le parc national de Tsimanampetsotse.

Le 28 mars, la DREDD Androy et la Gendar­merie nationale à Tsihombe ont in te rcep té un véhicule transportant trente rondins de palissandre, lesquels ont été immédiatement confisqués.

Et pas plus tard qu’avant-hier, 29 mars, la DREDD Vakinakaratra et la gendarmerie nationale de Vinaninka­rena ont également intercepté un autre gros véhicule transportant mille planches de pin et cent chevrons sans permis. Certaines personnes ont été arrêtées avec ces arbres illégaux.