Consommation – Vers un plafonnement des prix des PPN

Le conseil des ministres a autorisé hier la démarche légale vers un plafonnement des prix des PPN. Une mesure temporaire.

Il était temps. Face à la hausse incessante des prix des produits de première nécessité et malgré les efforts herculéens déployés par le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le conseil des ministres a validé hier la communication verbale du Micc relative à la consultation des acteurs de l’importation et de la distribution des PPN. L’objectif est de pouvoir préserver le pouvoir d’achat de la population en plafonnant les prix. Une démarche permise par la loi 2018-020 portant refonte de la loi sur la concurrence en cas de situation de monopole, de difficultés durables d’approvisionnement ou de circonstances exceptionnelles.

Ce qui est le cas actuellement avec la hausse du fret maritime, la hausse de prix du pétrole brut, une baisse de la production mondiale et de fortes répercussions de la crise en Ukraine. Le tout conjugué aux impacts de la crise sanitaire, l’état défectueux des routes, la faible production locale, et l’insuffisance de concurrence saine et loyale ont entraîné une attitude spéculative des acteurs locaux et une distorsion des prix sur les marchés.

Sanctions sévères

Avec cette décision du gouvernement, une première concertation aura lieu dès le début de la semaine prochaine avec les producteurs et importateurs des filières en situation de monopole en particulier le riz importé, le ciment, le sucre, l’huile alimentaire, le savon, la farine et le gaz butane domestique.

Cette première concertation permettra de déterminer la durée de la mesure et de fixer le plafonnement des prix maxima par produit et par région. En principe, la loi autorise le plafonnement des prix pour une période de trois mois renouvelable.

Voilà donc une mesure musclée mais courageuse face à une conjoncture difficile qui ne dépend pas de l’État. Le Micc procédera ensuite à des contrôles stricts et réguliers des prix. Les contrevenants à la mesure de plafonnement des prix s’exposent à des sanctions sévères.