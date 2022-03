Cérémonie des 10 ans de l’AFHAM – Debout ! un film documentaire poignant

On dit souvent âmes sensibles s’abstenir mais ici on dira âmes sensibles vous êtes les bienvenues !

Debout » est un film documentaire, réalisé par Felana Rajaonarivelo, artiste photographe et réalisatrice, coproduit par Canal Plus et projeté au Canal Olympia, au profit de l’association AFHAM (Association des Femmes Handicapées de Madagascar) qui fête ses dix ans d’existence. Cette cérémonie de clôture s’est déroulée hier, mercredi 30 Mars et placée sous le haut patronage de la première dame Mialy Rajoelina.

« Debout » retrace la vie de quatre femmes en situation de handicap : l’une est née sans ses deux mains et sans pied droit, l’autre sans sa partie inférieure, quant aux deux autres elles ont perdu l’usage de leurs jambes dans des circonstances difficiles de leur enfance. Fela, Nourina , Lahatra et MarieClaire sont les héroïnes de ce film poignant qui raconte le quotidien de chacune d’entre elles : dès leur réveil du matin au coucher du soleil. Un combat au quotidien car si les gestes les plus simples tels que se lever de son lit parait normal pour une personne valide, pour elles c’est un rituel épuisant tels que mettre ces appareillages qui paraissent si lourds à porter, ces béquilles ou ces chaises roulantes tout cela pour pouvoir user de leurs jambes et se déplacer dans une société où nous reconnaissons que finalement rien n’est pensé pour les personnes handicapées. Femmes actives, elles se déplacent tant bien que mal : arpentant des ruelles, des bitumes craquelées, des étages d’escaliers, sans compter les bousculades dans les transports en commun où finalement elles ne sont rien d’autres que des femmes comme les autres. Quotidien harassant mais dont elles ne se plaignent pas, non elles sont fières ces femmes ! Elles sont indépendantes : femmes d’affaire au grand cœur, deux d’entre elles gèrent leur propre entreprise, l’une en tant que traiteur, l’autre n’est autre que la présidente dynamique de l’association AFHAM et directrice de sa structure; si la troisième est couturière, maman solo, fière de pouvoir subvenir aux besoins de son fils, la dernière est une jeune femme coach (motivational speaker) inspirante pour les jeunes de son âge.

Si ce film est avant tout social, dénonçant les manques cruels d’infrastructures pour les personnes en situation de handicap, il évoque également le traitement que peuvent subir les enfants handicapés dans leur enfance face à l’indifférence, l’ignorance, la peur de côtoyer l’autre.

Mais « Debout » c’est aussi et surtout des messages d’espoir, de joie de vivre communicative des héroines, de la bienveillance, de la solidarité et de la générosité.

Emotions et standing ovation

Lors de cette cérémonie présentée par Hanta Ramakavelo, les différentes personnalités venues au pupitre telles que la marraine de l’AFHAM, Fanja Razakaboana, la Directrice Générale de Canal plus Onjatiana Razafindrakoto, la réalisatrice Felana Rajaonarivelo félicitée et remerciée par tous pour cette oeuvre, la Première dame Mialy Rajoelina, les partenaires financiers … ont été touchés et émus par la vie et le courage de ces quatre femmes qui illustrent le combat de nos compatriotes handicapées. Ainsi de la première dame aux différentes entités, tous ont promis d’apporter leurs aides et d’user de leur pouvoir afin d’améliorer le quotidien de ces dernières.

Et pour finir, de tous les discours, celui de Fela Razafinjato a été certainement l’un des plus marquants. Dynamique présidente de l’AFHAM, elle a présenté son association qui œuvre pour plus de 580 femmes dans tout Madagascar. Fière, elle a énuméré les différentes réalisations de son association et des femmes devenues leaders dans leur domaine grâce à l’AFHAM. Cultivée et instruite, elle a cité les droits des handicapés sur le plan international. Enfin franche et sans détour, elle a interpellé « les honorables » invités de cette soirée à changer les choses à leur niveau, chacun pouvant apporter leur pierre à l’édifice dans ce combat pour les personnes en situation de handicap. A la fois, bienveillante, touchante et drôle, Fela qui a même gratifié l’assistance d’une chorégraphie a reçu les applaudissements nourris et une ovation Debout !