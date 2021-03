Traitement du coronavirus – Épuisement de stocks des médicaments dans des CSB

L’approvisionnement en médicaments des centres de santé de base niveau deux (CSB II) qui traitent les cas simples de la maladie à coronavirus n’arrive pas à suivre le rythme des besoins. « Il ne nous reste que quelques lots de médicaments, pour demain (ndlr: ce jour) », indique un médecin d’un CSB II à Antanana­rivo, hier. Les personnes qui arrivent dans les CSB II sont nombreuses. « Nous avons accueilli, au moins, une cinquantaine de patients, ce jour (ndlr : hier). Même lundi qui était pourtant, un jour férié, les patients affluaient », rajoute la source.

Les personnes qui présenteraient les symptômes de la maladie s’arrachent les médicaments de traitement des symptômes du coronavirus, distribués gratuitement dans les hôpitaux, à savoir, du Covid organics plus (CVO+), de l’anti-fièvre, des fortifiants et des antibiotiques, si nécessaire. « Nous ne pouvons pas vérifier si ces personnes présentent, réellement, les symptômes de la maladie à coronavirus, comme la perte du goût et de l’odorat, les courbatures, la fatigue. On ne peut pas leur refuser les médicaments », explique un médecin. Il pense que certaines personnes ne présentent même pas les symptômes de la maladie mais profitent, de la gratuité des médicaments.

« Les médecins doivent passer leur commande rapidement, pour qu’il n’y a pas de pénurie dans leur établissement », indique une source auprès du ministère de la Santé publique. Les CSB soulignent qu’il faut doubler les commandes des médicaments.