Sambava – Un chauffeur s’enfuit après un accident

Un accident corporel impliquant un camion-benne d’une société privée à Sambava s’est produit à Ambariomiambana, hier à 1h15 du matin. Le conducteur s’est extrait lui-même du véhicule et s’est éclipsé. Il demeure introuvable. La police est sur ses trousses.

Le camion de marque Mercedes est utilisé pour transporter des terres pour des travaux de remblayage. Ils sont nombreux qui vont et viennent de Sambava à Ambariomiambana la nuit.

Avec une vitesse engagée au cinquième, le chauffeur aurait roulé dangereusement vite. Il aurait également somnolé au volant, selon la brigade des accidents (BAC) sur l’origine du drame. Le camion a heurté une maison située sur sa droite, sur le trottoir. Parmi les occupants du foyer, la mère de famille s’en est sortie avec des égratignures, son mari et leur bébé de huit mois sont sains et saufs.

En proie à une grande agitation, le chauffeur a essayé de revenir sur la bonne voie, mais a fini par se déporter complètement vers l’autre côté où il a percuté des commerces. Son engin s’est couché sur le flanc en contrebas de la chaussée. Il a quitté les lieux pour s’évanouir dans la nature.

Appels au secours

« L’accident a eu lieu dans un tournant, non loin du barrage de contrôle de la police. », raconte un confrère local ayant pu recueillir les témoignages des riverains sur place. « Les bruits nous ont réveillés. Nous avons entendu des appels au secours. Nous étions très émus en sortant de chez nous et en découvrant les dégâts et l’état du camion. » a lancé l’entourage.

L’aide-chauffeur a été désincarcéré du véhicule. Il a eu le bras gauche cassé. Il a été acheminé à l’hôpital. Il est maintenant hors de danger.

« Certains ont affirmé avoir remarqué la présence de bouteilles de Gold (ndlr : bière) dans le camion. Par contre, nous n’en avons trouvé aucune pendant nos constatations. », explique la police saisie de l’enquête.

Celui-ci est le troisième accident enregistré pendant les sept derniers jours dans la commune urbaine de Sambava. Pas plus tard que samedi, un conducteur de tricycle a trouvé la mort après s’être télescopé avec un 4×4.