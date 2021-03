Inner Wheel – Un marché pour les femmes handicapées en projet

Pour faciliter les actions sociales à effectuer chaque année par le club, une levée de fonds va se faire pour collecter l’argent nécessaire.

Le club de service Inner wheel lance une levée de fonds pour les œuvres caritatives qu’il va entreprendre cette année. « Cette levée de fonds sera destinée à récolter de l’argent afin de financer les actions sociales de l’Inner Wheel. Pour cette année nous avons opté pour un défilé de mode. Il sera organisé le 10 avril au Bois vert Ambohi­janahary Antehiroka », explique Ellen Myra Rasoarahona, présidente actuelle de l’Inner Wheel. Les mesures barrières seront respectées à la lettre durant cet évènement.

Le défilé de mode verra la participation de trois stylis­tes malgaches de renommée nationale et internationale. « Nous avons invité trois stylistes qui vont participer à ce défilé. Il s’agit de Jaomatana, une styliste ayant des expériences de Paris, Tachou qui a aussi participé à des salons de mariage à l’étranger et enfin Sandra Rose qui va présenter la mode de l’année 20 revisitée de Margareth Golding lors de ce défilé », enchaîne-t-elle. Sur cette lancée, l’événement caritatif sera particulier. « L’évène­ment sera dédié à rendre hommage à la fondatrice de l’Inner Wheel Internationale, Margareth Godling » ajoute la présidente.

Construction

Ainsi la totalité des recettes sera destinée aux œuvres caritatives dont la concrétisation d’ un projet de construction de marché dans la capitale par Inner Wheel.

À Manakambahiny, un grand marché sera construit en collaboration avec la Commune Urbaine d’Antana­narivo (CUA). Ce marché sera dédié aux femmes en situation de vulnérabilité. Il s’agit de femmes handicapées, de mères en difficulté. Les femmes vulnérables en bénéficieront selon les critères mis en place par Inner Wheel. À Madagascar, Inner Wheel compte une cinquantaine de membres dans trois villes, Antananarivo, Maha­janga et Toamasina. Inner Wheel Antananarivo comprend trente membres actuellement. «Le club de service Inner Wheel regroupe près de cent mille membres dans le monde et plus particulièrement dans cent pays », souligne la présidente. À long terme, le club prévoit de construire un bâtiment affecté principalement à la formation des femmes bénéficiaires des actions sociales du club. « Le centre de formation des femmes handicapées en coupe et couture a été provisoirement établi dans un conteneur aménagé à cet effet. Le plus grand souhait est de bâtir une infrastructure suivant les normes requises. Cette infrastructure va accueillir les femmes handicapées qui ont besoin de formation», conclut Ellen Myra Rasoarahona.