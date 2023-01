TRANSPORT AÉRIEN – La compagnie Airlink reprend la desserte Antananarivo-Johannesburg

L’avion de la compagnie aérienne Airlink a atterri hier à 14 heures au Ravinala Airports à Ivato. Après presque trois ans de suspension, la desserte est de nouveau opérationnelle.

Il y a eu énormément de travaux accomplis avec l’Afrique du Sud pour le retour de cette desserte » a déclaré Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie, sans pour autant donner de détails. Il qualifie d’ailleurs la reprise de cette liaison de très importante pour Madagascar et traduit la confiance mutuelle entre les deux pays. “La décision de reprise a toujours été réelle”, précise le ministre, mais le choix du moment est opportun au regard de la conjoncture actuelle dans ce pays. « Nous en avons ainsi profité. C’est un voisin proche, qui est à la fois un géant de l’économie. L’ignorer relève de l’irréalisme » targue-t-il. En effet, autrefois, le tourisme malgache était tiré par les visiteurs sud-africains, et aujourd’hui ce pays étant un hub ouvert vers le continent américain, il constitue une porte d’entrée de notre économie vers de nouveaux horizons outre-Atlantique, in fine.

“Ce mois de février, Airlink va opérer un vol hebdomadaire, pour parvenir progressivement à trois vols par semaine au mois de mars, pour atteindre le « daily flight » en avril”, détaille Feizal Abdoollah, représentant de la compagnie Airlink.

Confiance

L’avion propose 92 sièges en classe économique et 6 sièges en classe affaires pour un tarif à partir de 3,5 millions d’ariary en aller-retour.

Pour la clientèle, beaucoup de Malgaches vont en Afrique du Sud pour faire du tourisme, et beaucoup d’autres y vont pour affaires, notamment des opérateurs miniers. D’ailleurs, les mines ont causé une expérience amère au secteur aérien malgache en janvier 2021. Mais le ministre est confiant, « ce genre de chose pourrait toujours arriver, mais je fais confiance aux autorités aéroportuaires malgaches » martèle-t-il.

En outre, les réservations de visiteurs sud-africains augmentent au niveau des hôtels malgaches, selon la compagnie Airlink.

Maminirainy