Transferts – Rakool et Rojo be évolueront à l’étranger

Les Barea séduisent les recruteurs. Leurs exploits exceptionnels au Chan en Algérie titillent les clubs étrangers ces derniers jours. L’attaquant du CFFA, club champion de Madagascar en titre, Koloina Razafondraivo évoluera désormais sous le maillot du club algérien Mouloudia of Algiers, jusqu’en 2026. Le milieu offensif de l’Ajesaia, finaliste de la coupe de Madagascar, Rojolalaina Andriamanjato dit Rojo be, a signé pour la prochaine saison au club réunionnais de première division, Saint Pauloise FC. Auparavant, Rojo be, très efficace, évoluait aux Seychelles.