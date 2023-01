TOLAGNARO – Une catastrophe aérienne évitée de justesse

Plus de peur que de mal pour les deux membres d’équipage de ce petit avion monomoteur de type Maule X17, immatriculé 5R-MIV. Alors qu’ils venaient de décoller de Tolagnaro, le pilote avait constaté un problème de pression d’huile dû à une fuite au niveau du moteur. Il a alors décidé de couper le contact et de laisser l’appareil planer jusqu’à un lieu d’atterrissage possible. Et la chance était visiblement avec eux car l’avion a pu voler jusqu’à une petite clairière située non loin du village d’Itapera, pas loin de l’aérodrome de Saint Luce, et d’y atterrir sans subir de dommage. «Itapera est situé à 68 kilomètres de l’aéroport d’où ils ont décollé à 7h30 du matin. Les deux membres d’équipage sont sains et saufs », a révélé Gérard Rabetokotany, directeur général par intérim de l’Aviation civile de Mada­gascar (ACM), lors d’un point de presse hier à Tsimbazaza. Le DG de l’ACM a indiqué que toutes les mesures ont été prises pour sécuriser la circulation et la navigation aériennes à Madagascar. Pour l’incident d’hier, les licences des pilotes ont été retirées en attendant les résultats de l’enquête.