TENNIS-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U18 – Deux raquettes pour représenter Madagascar

À six jours du début du championnat d’Afrique de tennis pour les jeunes U18, qui aura lieu dans la capitale égyptienne du 6 au 11 février, sauf changement de dernière minute, Madagascar alignera deux raquettes, Miotisoa Rasendra côté fille, et Tefy Ranja Rabarijaona chez les garçons. Madagascar a souhaité aligner deux filles et un garçon, mais suite aux dernières nouvelles relayées par Dina Razafimahatratra, il ne reste plus que deux représentants pour Madagas­car. La non-participation de l’une des pièces maîtresses, en la personne de Mitia Voavy Andraina, constituera un gros handicap pour Madagascar face à la domination des Égyptiens dans cette catégorie d’âge. Andraina Mitia Voavy nage actuellement sur la vague du succès car elle vient de remporter, à la fin de l’année dernière, son premier titre du circuit ITF World tour junior grade 4, à Nairobi, Kenya. Son absence se fera sentir mais les deux jeunes qui partiront pour ce cham-pionnat d’Afrique pourront prétendre à une victoire finale, surtout Miotisoa Rasendra. On leur souhaite plein succès. Le coach attitré pour conduire la délégation malgache sera Dina Razafi­mahatratra, qui partira de Libreville. Pour le moment, aucun écho de la part de l’État sur l’appel financier lancé par la Fédération malgache de tennis.