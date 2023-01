RÉGION DIANA – Lancement de la campagne régionale de reboisement

La campagne de reboisement régionale pour l’année 2023 sera lancée le vendredi 10 février prochain, avec pour objectif la plantation de dix mille d’arbres fruitiers et forestiers sur dix hectares de terrain, en fonction des besoins de la région.

Cette année , le fokontany d’Ankarakasaka ,dans la commune rurale d’ Anketrakabe, district d’Antsiranana-II, a été choisi pour le lancement officiel de cette campagne. L’objectif étant de reboiser au total 5 302 hectares pendant toute l’année.

Le choix de cet endroit pour entamer cette opération de reforestation n’est pas un hasard. En effet, cette partie de la région Diana est en proie à une grande insuffisance d’eau, entraînant une dégradation permanente de l’environnement.

«De toute façon, Antsiranana-II n’est pas loin de la ville d’Antsiranana et ce sera facile et moins cher de mobiliser au maximum les gens, car un reboisement engendre toujours des coûts» a ajouté Théo Belalahy, technicien de la direction régionale de l’environnement et du développement durable.

L’on a su lors d’une réunion préparatoire de ce reboisement régional que la région Diana, composée de cinq districts, a réalisé 4 993 hectares lors de la campagne 2022, soit 83% des objectifs visés. Cette réunion a vu la présence de toutes les forces vives de la région, issues des secteurs socio-politiques, économiques, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile… L’armée, la police et la gendarmerie y ont été également représentées… Tous sont déterminés à s’engager et à agir pour la reforestation du territoire régional et redonner l’appellation «île verte» à Madagascar. Cependant, l’absence de représentants des menuisiers, des charbonniers, des marchands de bois a été observée, pourtant les activités de ces derniers favorisent directement ou indirectement la déforestation.

Quoi qu’on dise, le reboisement peut présenter de nombreux autres avantages, comme l’enrayement de l’érosion, la rétention de l’eau dans le sol, un bénéfice en terme de précipitations dans le climat régional, ou encore en fournissant des ressources aux populations environnantes et en réduisant d’autant la pression sur d’autres forêts …

Selon les explications, cette journée du 10 février prochain ne sera qu’un début, puisque la campagne doit s’étendre sur plusieurs mois de l’année. Mais, ceux qui plantent des arbres doivent s’engager à les entretenir.