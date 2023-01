RÉFORME CURRICULAIRE – Mise en œuvre progressive dans dix-huit CISCO du pays

Une amélioration du système éducatif grâce à l’introduction d’un nouveau programme a été menée pour la précédente année scolaire. Des CISCO seront les pilotes afin de voir l’application progressive de ce nouveau programme.

Dix-huit circonscriptions scolaires pilotes se verront appliquer une réforme curriculaire auprès de six niveaux, Antsiranana 2, Sambava, Ambanja, Toamasina 2, Mahanoro, Amparafaravola, Ambohidratrimo, Ankazobe, Betafo, Fianarantsoa, Farafangana, Mahajanga 2, Antsohihy, Maintirano, Ambovombe Androy, Morondava, Ampanihy, Manandriana. La réforme curriculaire entre dans le financement Projet d’appui à l’Education de Base (PAEB). Et elle a été introduite pour l’année scolaire 2021-2022. Ainsi, il s’agit d’un nouveau programme ou programme d’études pour les niveaux Tl, T2, T4, TS, T7 et TS et concerne tous les établissements scolaires publics et privés au nombre de cent quatre-vingt douze. Selon le rapport de la direction des Curricula et des Recherches pédagogiques, la réforme est menée dans l’idée d’apporter une révision sur le programme scolaire des écoles. Selon les explications du rapport, le programme n’a connu aucune réforme depuis 30 ans. D’ou l’initiative du MEN afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement à Madagascar. Elle s’aligne sur la réalisation du Velirano N°4 lancé par le président de la République Andry Rajoelina.

Résultats probants

Sur cette lancée, le ministère de tutelle a entamé une réforme du système éducatif malgache, via l’élaboration de programme d’études du TI au T 12, en adéquation avec les besoins de la société malgache. Particulièrement, la réforme curriculaire se fait sur la base d’une approche centrée sur l’apprenant. En effet, au terme de chaque sous-cycle dans le cadre de la réforme, les apprenants acquièrent des habiletés communicatives, cognitives et socio-émotionnelles nécessaires à leur développement et leur épanouissement. Les apprenants obtiendront donc des résultats d’apprentissage transdisciplinaires à travers plusieurs domaines, dont la communication, la pensée critique, la résolution de problèmes, les attitudes sociales et le développement personnel. Selon l’état d’avancement des réformes engagées, une formation des enseignants sur l’utilisation du programme d’études a été effectuée précédant l’application du programme. Avant la mise en œuvre générale du programme d’étude, des descentes ont été effectuées pour voir les points et les remarques dans le cadre de l’amélioration du programme.