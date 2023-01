OLYMPIADE DES JEUNES CHEFS – Madagascar face à neuf pays

Un étudiant de Vatel Madagascar, défendra les couleurs malgaches durant la neuvième édition de l’Olympiade des jeunes chefs qui se tient en Inde jusqu’au 4 février.

Place aux meilleurs étudiants. Pour la première phase du concours culinaire «l’Olympiade des jeunes chefs» qui se tient ce jour dans les villes de l’Inde, Orlando Randriamihaingo tente une place dans le top 10 qui lui permettra d’accéder en finale. Pour se qualifier, il doit prendre le dessus sur 9 adversaires venant de Singapour, du Pays de Galles, du Kenya, de l’ Écosse, de l’Arménie, du Nigéria, de l’ Indonésie, du Luxembourg, ainsi que de la Guinée équatoriale.C’est au Bangalore qu’ils s’opposeront pendant trois heures et trente minutes.

«Les épreuves seront divisées en deux étapes.Dans la première, les candidats passeront un test de compétences sur la maîtrise des couteaux de cuisine dans la découpe des légumes imposés telles que la carotte et la pomme de terre. Dans la seconde, les candidats prépareront un plat végétarien ainsi qu’un flan meringué au citron pour le dessert, en suivant les instructions à la lettre,»explique Élodie Ramanantsoa, l’assistante de direction de Vatel Madagascar.

Plusieurs lots à distribuer

Une cinquantaine d’étudiants en hôtellerie ont été sélectionnés pour participer à cette neuvième édition. Plus d’une dizaine de lots seront attribués aux méritants dans la soirée du

4 février. Les trois lauréats parmi les 10 candidats admis en finale bénéficieront d’une médaille d’or, d’argent et de bronze en plus d’une somme de 5 000 dollars, 3 000 dollars et 2000 dollars. La 11ème place jusqu’à la 20ème disputeront le trophée de l’assiette. Les candidats restants se battront pour le prix du défi de Dr Bose.

Aussi, trois prix seront décernés pour la meilleure maîtrise du couteau, dans un temps imparti, ainsi que les meilleures pratiques en matière d’hygiène. Le meilleur plat végétarien ainsi que le meilleur flan meringué au citron seront aussi récompensés. Étant un étudiant motivé et passionné, Orlando Randriamihaingo a toutes ses chances pour obtenir l’un de ces prix.