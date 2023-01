MANANJARA-OUEST – Des sinistrés refusent de rentrer chez eux

Altercations entre les responsables du fokontany de Mananjara-Ouest et les sinistrés, hier. Ces derniers refusent de quitter le site d’hébergement, alors que les autorités ont donné ordre aux sinistrés de rentrer chez eux, suite à la baisse du niveau de l’eau. « Je veux encore dormir au site avec mes enfants. Notre maison est encore envahie par l’eau. Si nous retournons là-bas aujourd’hui, nos enfants risquent de tomber malade. », lance Agnès Ravaonorosoa, mère de six enfants, hier. Les responsables du fokontany ont fini par céder et les ont autorisés à rester. « Les familles qui ont encore des difficultés peuvent rester ici. », note Michel Razakanirina, chef du fokontany. Ce dernier nous confie qu’en réalité, ces familles insistent pour rester sur le site, car elles espèrent que d’autres aides vont encore arriver. Elles n’ont pas été satisfaites par les vivres qui ont été distribuées. « Tout a été distribué en deux. Deux familles ont partagé 25 kg de riz, un litre d’huile, une boîte de sardines, un sachet de Covid organics (CVO). Avec sept personnes à la maison, tout cela ne va tenir que quelques jours. Alors que nous n’avons pas d’emploi, à cause de ce temps. », lancent des mères de famille qui travaillaient comme des lessiveuses. Michel Razakanirina note que la hausse du nombre de sinistrés a expliqué cette répartition des vivres. « En entendant qu’il y a distribution de vivres sur le site, tout le monde s’est autoproclamé sinistré, même des ménages qui n’avaient que des toits qui fuitaient. Nous étions obligés de tout distribuer en deux.», enchaîne-t-il. Deux cent vingt ménages sont inscrits sur la liste des sinistrés de ce fokontany de Mananjara-Ouest. La grande majorité de ces familles sont déjà retournées chez elles. Hier, quelques dizaines sont encore restés sur le site.