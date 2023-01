FOOTBALL – CHAN – «Nous jouons pour gagner» lance le coach Roro

Les Barea joueront ce soir les demi-finales du championnat d’Afrique des nations à Alger contre les Lions de la Téranga. Tous les ingrédients sont réunis pour filer en la finale.

Sur sa lancée vers la finale. À deux pas du titre, Mada­gascar jouera les demi-finales de la septième édition du championnat d’Afrique des nations ce soir à 19h 30, heure locale, soit à 22h 30 à Madagascar, au lieu de 22h initialement, selon la décision de la Caf, contre le Sénégal, au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. Arrivés dans la capitale algérienne dimanche en fin d’après-midi, les hommes du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe, dit Roro, ont effectué leur première séance d’entraînement sur le terrain annexe du stade Nelson Mandela de Baraki le même soir, et ont tâté le terrain pour l’entraînement officiel hier à l’heure du match de Baraki.

«Le Sénégal est un grand pays du football africain, habitué à la Can et la Coupe du monde, fort physiquement et agressif… Cela ne veut pas dire que nous craignons. Nous nous sommes bien préparés pour ça, il faut rester concentrés durant tout le match» a souligné le coach Roro hier lors de la conférence de presse d’avant-match. «Les deux équipes sont à 50/50, à onze contre onze. On a fait la même préparation et le même parcours. Ce sera dur mais c’est le foot, on joue pour gagner, nous sommes prêts et le match se jouera sur les détails» a assuré le sélectionneur.

«Avec un peu plus d’envie, on peut gagner et aller en finale» a-t-il mentionné dans son interview sur Rfi hier. La force de l’équipe a été la cohésion et la solidarité. «Nous tâcherons de rendre heureux nos compatriotes et cela demande du boulot. J’espère que les joueurs n’auront pas de mal à entrer dans le match comme lors des précédentes rencontres» confie le technicien.

Meilleur en statistique

Les joueurs sont tous en pleine forme, «sauf Dadafara, blessé à l’adducteur, mais le staff médical se débrouille bien et on verra s’il sera rétabli à temps. Cela ne nous posera aucun problème car nous avons au moins deux joueurs par poste et Aviraza est là pour l’assurer» rassure Roro. Un petit changement de formation serait possible, un ou deux joueurs mais chaque joueur peut donner de son mieux et cela ne va pas impacter le jeu. Madagas­car a créé la surprise à maintes reprises, avec des victoires nettes, pourquoi ne pas continuer dans ce sens.

Trois joueurs ont été élus hommes du match notamment Tsiry, Rakool, puis Dax, sans oublier le sélectionneur Roro, élu meilleur coach à l’issue de la phase de groupe. Le Sénégal, classé quatrième en 2009, vise de son côté un doublé ou même un triplé inédit après avoir ravi la Can et aussi le titre continental en beachsoccer en 2022. Statisti­quement, Madagascar est supérieur lors de leurs quarts de finale respectifs. La formation malgache compte 13 tirs dont 5 cadrés contre 6 dont un seul cadré pour le Sénégal. La Grande Ile a enregistré 370 passes contre 215, et en termes de précision de passes 78% contre 54%. Venus de loin, les Barea sont de plus en plus déterminés et motivés pour aller le plus loin possible et aller arracher le titre après leurs exploits

historiques, depuis la phase de groupe.

Demi-finales

Mardi 31 janvier:

19h: Algérie-Niger (Oran)

22h30: Madagascar-Sénégal (Alger)