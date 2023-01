FIANARANTSOA – Une adolescente poignardée dix-sept fois

Un crime horrible. Une adolescente âgée de 17 ans, a été tuée de dix-sept coups de couteau, jeudi 26 janvier, à Antsaha-Sahamena, dans la commune d’Andrainjato Centre-Fianarantsoa. Le mobile du forfait reste flou car aucune enquête n’a encore démarré. La famille était occupée aux obsèques. Seuls quelques renseignements ont été recueillis par la police nationale. Ce soir-là, la victime et son ami sortaient ensemble dans une petite forêt, non loin de chez elle. On ignore ce qui s’est passé, mais elle a ensuite été retrouvée ensanglantée, gisant au bord de la chaussée vers 19 heures. Elle a rapidement été amenée à l’hôpital, mais n’a pas survécu à ses blessures. Le jeune homme qui était avec elle était introuvable. « C’est triste car les autorités ne sont même pas venues constater le décès. Un appel a été lancé à leur endroit pour qu’ils suivent de près cet événement atterrant. Ce n’est pas la première fois que des cas similaires se produisent dans la commune d’Andrainjato Centre. On en a vu fréquemment, mais l’affaire a été négligée, comme si de rien n’était », rapporte un villageois.