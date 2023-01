COOPÉRATION – Passage du nouvel ambassadeur de France à Toliara

Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar depuis deux mois, était de passage dans la cité du soleil. Le diplomate a d’abord visité les nouvelles infrastructures reliant des quartiers de Toliara entrant dans le cadre du projet PADEVE (Programme d’appui et de développement des villes d’équilibre), financé par l’Agence française de développement (AFD). Comme son prédécesseur, qui a également constaté les travaux effectués dans le cadre de ce projet en 2022, l’ambassadeur de France a tenu à apprécier les infrastructures réalisées, rues et ruelles. Une délégation avec les autorités locales, est descendue sur la route dite « aide et action », une route anciennement sablonneuse, mais goudronnée actuellement. La route Hôtel Victory menant vers Betsingilo a aussi été constatée, et malgré la remarque depuis 2022, une portion de cette route est déjà abîmée mais pas encore rétablie convenablement. Le nouveau marché de Bazar be, en cours de construction par la société Tozzi Green, est achevé à 70%. L’ambassadeur a déambulé auprès des commerçants du marché, tout en constatant l’avancement des travaux. Le gouverneur de la région Atsimo Andrefana, Tovondrainy Edally, a accompagné le diplomate à l’université de Toliara à Maninday. Le campus est en mauvais état et une perspective de coopération pour améliorer les infrastructures était à l’ordre du jour. Une grande conférence a été donnée durant laquelle les enseignants et les professeurs ont été conviés.