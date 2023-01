CIRCULATION – Des passerelles inadaptées aux personnes en situation de handicap

Circuler sur les passerelles reliant Soanierana à Mananjara-Ouest, dans le quatrième arrondissement, est un vrai parcours de combattant, voire impossible, pour les personnes à mobilité réduite. Le seul moyen d’accès pour les piétons est un interminable escalier et un pont étroit pour la circulation de deux personnes. Une personne en situation de handicap doit être portée pour pouvoir traverser. Les personnes en situation de handicap ne sont pas les seules à s’en plaindre. Des malfaiteurs profitent de l’absence d’éclairage sur ces passerelles, pour dérober les portefeuilles, les téléphones, et d’autres objets de valeur des passants. Les jeunes femmes qui portent des jupes se plaignent, également, des voyeurs. Elles craignent de se faire violer. Les usagers de l’escalier de Mandroseza rencontrent ce même problème. La circulation est à sens unique, car l’escalier est étroit. Pour protéger les piétons des accidents qui peuvent survenir sur les chemins de fer, des passerelles ont été mises en place dans ces quartiers, pour que les piétons ne les traversent plus.