CASSE DU FJKM AMBOROVY – Quatre arrestations à Marovoay

Fin de parcours pour une bande de casseurs d’église. Activement recherchés pour avoir cambriolé l’Église de Jésus Christ à Madagascar (FJKM) à Amborovy Mahajanga, quatre individus ont été appréhendés par les forces de gendarmerie. Les malfaiteurs se sont faits coincer à Marovoay. L’investigation a été conduite par la brigade de l’ aéroport d’Amborovy, travaillant de concert avec la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Marovoay.

Lors de l’arrestation effectuée jeudi, ce qui restait du butin de la casse de l’église d’Amborovy a été retrouvé. Des enceintes de sonorisation dérobées lors du cambriolage ont été retrouvées en possession des malfaiteurs. L’identi­fication des objets retrouvés a confirmé que ceux-ci faisaient bel et bien partie du matériel de sonorisation de l’église FJKM d’Amborovy, subtilisé lorsque la bande a sévi.

D’autres appareils avaient déjà néanmoins été vendus par les voleurs et n’ont pu être récupérés. La restitution de ce qui a été retrouvé a été en revanche effectuée. Le cambriolage a été perpétré en pleine nuit. L’église étant en retrait par rapport aux habitations environnantes, les malfaiteurs n’ont pas été inquiétés au moment de l’acte de banditisme.

Recherches incidentes

Informée du vol, la brigade de la gendarmerie en charge de l’aéroport d’Amborovy a conduit l’enquête. La tâche s’est toutefois avérée ardue du fait que les malfaiteurs avaient quitté Mahajanga pour emmener leur butin à Marovoay et s’y réfugier pour revendre le matériel dérobé.

Alors que les gendarmes étaient déjà sur leurs traces, les voleurs ont fait un retour en zone à Amborovy Mahajanga pour s’attaquer cette fois-ci à une épicerie. La bande a fait main basse sur toute les marchandises de commerce ainsi que les autres objets à portée des mains, telle qu’une balance de pesage.

Fidèles à leur méthode, les voleurs ont aussitôt quitté Mahajanga pour se rendre à Marovoay afin de s’y cacher et trouver preneurs pour les marchandises volées. En travaillant de concert avec la brigade de gendarmerie d’Amborovy, les gendarmes de Marovoay ont réussi à faire le lien entre les cambriolages commis à Mahajanga et les ventes d’objets et de marchandises suspects, d’où un rebondissement incident sur la casse d’église.