ATHLÉTISME-MARTEAU – Vingt-septième record national pour Gabriela

Et de vingt-sept pour Gabriela Fandresana Randria­kotonirina. Un nouveau record de Madagascar vient d’être réalisé par cette athlète au lancer de marteau à Maison-Alfort, au premier tour LIFA de lancers hivernaux. Gabriela Fandresana Randriakotonirina, athlète licenciée au Crown Athletics Club Antsirabe, mais qui réside dans l’Hexagone, vient d’établir un nouveau record de Madagascar au lancer de marteau dimanche dernier. Dans la catégorie U23, elle a propulsé son marteau à 43m 63, au stade d’Auguste Delaune.

Soleil et froid étaient de la partie. Dans ce contexte, celle qui, à côté des Fulgence et autres trailers, fait la fierté du Crown Athletics Club d’Antsirabe, s’est à nouveau distinguée en s’offrant son vingt-septième record depuis les minimes. Une semaine après sa victoire à Joinville, où elle avait taquiné son record national U23 avec 41m 45, la protégée de Jean-Claude Raby a récidivé en assortissant sa victoire d’un nouveau record désormais fiché à 43m 63.

Ce qui n’a pas surpris son coach, Jean-Claude Raby, qui entraîne Gabriela depuis sept ans: « La veille, au cours de sa séance, Gabriela a lancé régulièrement au-delà des 45 m… On pouvait espérer l’événement. Mais on sent une petite pointe de frustration ». Et le coach de continuer: « Effecti­vement, voulant encore mieux faire, Gaby (Gabriela) a porté toute son attention sur la technique plutôt que de penser à véritablement lancer. Et cela s’est fait au détriment de la performance! Une erreur de jeunesse qu’elle ne renouvellera pas, car elle reconnaît que c’est à l’entraînement qu’on travaille la technique et non lors d’une compétition”.

Une pensée pour les victimes

D’un autre côté, Jean-Claude Raby se veut pragmatique: « Depuis ses débuts, nous avons toujours respecté notre tableau de marche, à quelques centimètres près. Minime 38m (38m 53), cadette 48m (48m 86), junior 42m (41m 62) et espoir première année, la barre était mise à 45m. Donc pour l’heure tout va bien. Elle est loin d’avoir exprimé tout son potentiel! »

Gabriela et son coach Jean Claude Raby sont contents de partager cette nouvelle marque avec le peuple malgache, durement éprouvé par la tempête cyclonique Cheneso. Face aux dégâts causés par ce cyclone, Gabriela Fandresena et son coach Jean Claude Raby ont une pensée pour les victimes et sinistrés: “Avec cette cinquantaine de morts et disparus et ces près de 85 000 personnes sinistrées, au-delà du record, c’est d’abord à Mada que nous pensons”. Une sollicitude qui honore notre jeune représentante qui, dans 15 jours, lancera à Bois d’Arcy.

L’ancien record de Gabriela Fandresena était de 42 m 62. Avec un nouveau lancer à 43m 63, elle a porté à plus d’un mètre l’ancien record de Madagascar de la catégorie U23.