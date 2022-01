Un bateau à la dérive

Le roman d’Agatha Christie Mort sur le Nil (1937) aura droit, après le Crime de l’Orient-Express(1934), à son adaptation cinématographique par Kenneth Branagh qui, en plus d’être derrière la caméra, sera devant en étant, le temps du film, Hercule Poirot, l’un des plus icôniques détectives de fiction. Ceux qui ont lu l’œuvre originale connaissent l’intrigue qui, à l’instar des autres romans de la « reine du crime», tourne autour d’une série de meurtres commis dans l’univers clos d’un bateau, limitant l’investigation aux passagers et équipage qui sont alors tous suspects. Un bateau qui peut être un comparant idéal à Madagascar qui navigue sur les mers infâmes de la misère qui vulgarisent les assassinats, kidnappings, vols à la tire, brigandages, cambriolages, … Nous sommes à bord d’un navire souillé par le sang et dans lequel la confiance a disparu car tout le monde se méfie de tout le monde.

La fameuse citation de Jean-Paul Sartre « L’enfer c’est les autres » (cf. Huis-clos, 1944) résonne mieux dans l’esprit du Malgache des années 2020 qui se méfie toujours du dos d’autrui qui peut cacher un couteau. L’individu, pourri par ce qu’il perçoit comme la perversion de la société, voit en permanence, en chacun de ses semblables un potentiel traître qui, à tout moment, peut céder à ses penchants criminels, présents dans tout homme à l’état de nature selon Thomas Hobbes. Plus rien ne peut garantir de la probité d’une personne, plus aucun endroit (les marchés, les lieux de culte, les établissements scolaires, …) n’est sûr, les larcins n’ont pas le sens du sacré qui, pourtant, émanerait de certains locaux fréquentés par ceux qui sont censés respecter ce t te aura mais qui, malgré tout, ne réussissent pas à vaincre la tentation insufflée par le démon du vol. Et comme le dit la sagesse ancestrale : « La méfiance empêche l’amitié. »

Bien le temps décrit par ceux qui racontent une sorte d’âge d’or de la civilisation malgache marqué par le règne de la solidarité et de l’entraide. Période durant laquelle, dit-on, les marchands pouvaient laisser, une semaine entière jusqu’au prochain jour du marché, leurs marchandises, couvertes d’une simple natte, sur le sol. Personne n’osait alors y toucher car « Il vaut mieux que ce soit la bourse qui souffre un peu, plutôt que les amitiés » et « Les petits moyens d’augmenter son avoir ne réussissent pas toujours, tandis que ceux qui servent à fortifier (ou obtenir) l’amitié sont toujours efficaces. »

Même si de nos jours l’expression « Valeurs traditionnelles malgaches » est galvaudée à l’excès, utilisée souvent gratuitement par ceux dont la connaissance de la notion est limitée, on ne peut cependant que déplorer le tarissement de cette richesse immatérielle laissée par nos aïeux. L’éducation doit donner une place primordiale au « fihavanana », inculquer son respect pour qu’à nouveau on puisse nouer des relations basées sur une confiance non assombrie par l’ombre de la crainte. Et ainsi pouvoir vraiment œuvrer ensemble pour ramener, dans le droit chemin, le bateau à la dérive car « Le travail des rizières ne peut se faire que si on s’y met plusieurs ensemble. »