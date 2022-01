Trafic de bois de rose – Rebondissement dans l’affaire des rondins saisis au Kenya

La justice kenyane a décidé la restitution de trente-quatre containers de bois de rose à une société basée à Hong Kong. En réaction, la partie malgache a saisi la CITES afin de bloquer l’opération.

Opération court-circuitage. Par l’intermédiaire de la CITES ou la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction, Madagascar veut bloquer la concrétisation d’une décision de la justice kényane. Ce verdict se rapporte à trente quatre containers comprenant environ quatre mille quatre cents rondins de bois de rose.

Cette cargaison de bois de rose, d’une valeur estimée à 12,8 millions de dollars, a été saisie au port de Mombasa, Kenya, le 28 mai 2014. Les containers prenaient alors la direction de HongKong. Une entreprise hongkongaise dénommée Shihua Industry Alliance Co. Ltd, aurait été l’acheteur. Dans une décision rendue en novembre 2021, un tribunal kényan a ordonné la libération de ce stock et sa restitution, à la société hongkongaise.

Par le biais de cette notification, le secrétariat général de la CITES mobilise tous les États parties à la Con­vention, dans le but de court circuiter la mise en œuvre de la décision de la justice kényane. « Sur instruction du président de la République, cette note découle d’une initiative prise par le ministère, pour réaffirmer aux pays membres de la CITES que du bois de rose a été exporté illicitement de Madagascar », affirme une voix auprès du ministère de l’Environnement et du développement durable. Elle ajoute que dans cette initiative, Madagascar sollicite aussi une collaboration pour la poursuite judiciaire de ceux qui sont impliqués dans cet acte illicite.

D’entrée donc, la note émise par le secrétariat général de la CITES rappelle que l’exportation de bois de rose de Madagascar à cette époque [en 2014] contrevenait aux obligations de Madagascar (…) Madagascar avait également instauré un quota d’exportation zéro (…). Un embargo est imposé à l’exportation de bois précieux venant de Madagascar, depuis plusieurs années, dont en 2014.

Quid du rapatriement?

La notification émise le 20 janvier dernier souligne, par ailleurs, que lors de la 66e session du Comité permanent (Genève, janvier 2016), Madagascar avait d’ores et déjà confirmé que ces grumes de bois de rose avaient été exportées illégalement de Madagascar. La CITES ajoute que dans ce contexte, il est à craindre que le stock en question ne soit commercialisé de manière illégale.

L’acte émis par son secrétariat général semble profiter de l’occasion pour faire une piqûre de rappel sur le statut illicite de toute exportation ou transport de bois précieux venant de la Grande île. Outre les trente quatre containers qui se trouvent au port de Mombasa, d’autres cargaisons de bois de rose de Madagascar ont été saisies à d’autres endroits du monde. Toujours en 2014, une cargaison de 420 tonnes a été saisie au Sri Lanka, deux mois avant celle interceptée au Kenya. Il y a aussi les 3.000 tonnes de bois de rose saisis à Singapour, la même année.

« Le Secrétariat invite les parties à lui communiquer sans délai toute information qu’elles pourraient recevoir à l’égard de l’exportation, le transit, le transbordement, l’importation ou la réexportation de stocks de bois de rose originaire de Madagascar», indique la notification de la CITES. Elle ajoute que les pays de destination potentielle des envois des spécimens illégaux en provenance de Madagascar sont invités à prendre les mesures appropriées pour garantir que ces bois ne soient pas transportés ou commercialisés illégalement (…).

Quant à la restitution des bois précieux, il s’agit d’un autre débat. « Le rapatriement dépend des négociations avec le pays où les bois précieux sont saisis », indique le ministère de l’Environnement. La CITES, de prime abord, n’y est pas encore favorable. Dans le rapport de la réunion à Genève, en 2016, il est indiqué en effet, « Madagascar devrait redoubler d’efforts en matière de lutte contre la fraude aux niveaux national et international afin de mettre un terme au commerce illégal du bois de son territoire, avant de penser à négocier la restitution des stocks de bois saisis.

Le rapport de la 66e session du comité permanent de la CITES ajoute, (…) il est préoccupant de constater qu’il semble y avoir actuellement un déséquilibre entre les efforts déployés par la partie pour lutter contre le commerce illégal de bois de son territoire et les efforts déployés pour négocier le renvoi des stocks saisis. Une évaluation favorable pourrait toutefois le faire changer d’avis et faciliter les démarches de rapatriement ou de commercialisation de ces cargaisons de bois de de rose saisies en faveur de Madagascar.

« Depuis janvier 2020, Madagascar n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part de la CITES sur le commerce et la circulation de bois précieux », soutient le ministère de l’Environnement. Madagascar compte par ailleurs profiter de la 74e session du comité permanent de la CITES pour soulever les cas des bois malgaches saisis et stockés dans les pays étrangers, à savoir la Chine, Singapour, Mozam­bique, le Kenya, ou encore, le Sri Lanka.