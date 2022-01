Toamasina – Il tue un vieux couple et dévalise la maison

Odieux. Un individu a été capturé par le fokonolona dans la Cité Canada, à Toamasina, hier vers 5h du matin. Il a été pris en possession d’une télévision à écran plat alors qu’il sortait d’une maison qu’il a cambriolée.

Il avait l’air traumatisé. Interrogé sur place par les riverains, il a affirmé avoir découvert deux corps sans vie à l’intérieur. En vérifiant l’habitation, les témoins ont senti une odeur pestilentielle et suspecte. Sitôt avisée des faits, la police judiciaire est venue inspecter les lieux. Elle y a trouvé deux dépouilles mortelles, l’une dans le salon et l’autre dans la cuisine. Elles étaient tachées de sang. Le constat établit qu’elles étaient décédées depuis quelques jours.

Les victimes sont un couple. Le mari avait 78 ans et sa femme, 71 ans. Leurs enfants ont déjà leurs propres foyers. Ils ont été informés tardivement car les portables des défunts ont disparu, certainement volés par leur meurtrier.

Le cambrioleur a été amené et cuisiné au bureau. Dans un premier temps, il a été soupçonné seulement de tentative de vol, mais au plus fort de son interrogatoire, il a avoué avoir assassiné les propriétaires de la maison quatre jours plus tôt.