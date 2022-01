Situation épidémiologique – Le nombre de nouveaux cas en hausse

L’épidémie de coronavirus reste tenace. Le nombre de cas ne diminue pas, la maladie continue à tuer.

Le coronavirus s’acharne. Deux mois après la troisième flambée épidémique, elle est toujours présente, avec une hausse du nombre de nouveaux cas détectés et un nombre de décès élevé, selon la dernière situation épidémiologique. Cinquante-et-un porteurs du virus de Covid-19 ont, encore, succombé, entre le 22 et le 28 janvier. Mille neuf cent quarante-quatre personnes ont été dépistées positives à la Covid-19, entre ces deux dates. « Les chiffres montent et descendent. Nous sommes dans une phase de plateau. », commente le Dr Jaurès Churchill Rabemanantena, épidémiologiste.

Le pic a été, probablement, atteint avant la fête de la nativité, avec deux mille neuf cents cas détectés entre le 18 et le 24 décembre. Il s’agissait du nombre de cas le plus élevé, depuis la troisième vague de cette épidémie. Depuis le début de ce mois de janvier, les nouvelles contaminations notifiées ont diminué au dessous de deux mille. Nous étions déjà à mille cinq cent cas il y a une semaine, et voilà que les nouvelles contaminations augmentent à près de deux mille, sur près de neuf mille tests réalisés. Soit un taux de positivité de 21%.

Vingt régions

La maladie à coronavirus n’a été aussi meurtrière, qu’en cette troisième vague. Elle a tué, au moins, deux cent onze personnes, en moins d’un mois, et au moins trois cent onze personnes sont décédées, depuis la fin du mois de novembre, début de la nouvelle recrudescence de la maladie. Dans les hôpitaux, le nombre de cas grave baisse. Cent dix neuf lits sont occupés par les personnes qui développent les formes graves de la maladie, à la date du 29 janvier, contre cent soixante quinze, il y a une semaine. « Le taux de vaccination est encore très faible. Il ne représente même pas 3% de la population. Les statistiques montrent, pourtant, que 95% des personnes qui développent les formes graves de la maladie sont des non vaccinées. Et les personnes vulnérables non vaccinées présentent un risque plus élevé de mourir de cette maladie. », enchaîne notre source.

Ce n’est pas encore le clap de la fin pour l’épidémie de coronavirus. Le virus circule dans vingt régions. Analamanga reste l’épicentre de l’épidémie, avec la détection de mille trois cent soixante-et-un nouveaux cas, la semaine dernière. Les régions de Sofia, de Diana, d’Atsimo Andrefana, de Vakinankaratra ont aussi un nombre de cas assez élevé. Avec le retour à la normale de l’enseignement, à compter de ce jour, les risques de transmission de la maladie augmenteront, à nouveau. Le respect des gestes barrières et la vaccination sont encouragés.