Rugby U20 – Deux cent quarante joueurs testés

Deux cent quarante rugbymen issus de cinq régions à part la région Analamanga sont venus au stade Makis à Andohatapenaka samedi pour un match test en vue de sélectionner les joueurs formant l’équipe nationale Makis U20. Toamasina a envoyé 16 joueurs, Amoron’i Mania 8, Antsirabe et Atsimo Andrefana 4 de chaque, Alaotra Mangoro a envoyé 2 joueurs.

Dès 7 heures trente minutes, le stade d’Andohata­penaka est en effervescence. Les jeunes joueurs arrivent par dizaine et se bousculent en franchissant le portail menant au stade. Vers 8 heures, le coté droit de la tribune centrale est bondé par des jeunes impatients. À 8 heures 35 minutes, les choses sérieuses commencent. Le pesage et la prise de mesure de chaque prétendant ont ouvert le bal.

À 9heures 45 minutes, le premier match a commencé, les joueurs sont vêtus de blanc pour l’une des équipes et vert pour l’autre. Les joueurs ont montré beaucoup de détermination et dès l’entame du match, certains joueurs émergent du lot en montrant leur aisance technique et leur lecture du jeu. D’autres ne font que de la figuration et ne savent pas comment plaquer. Le jeu dure 2 x 15 minutes.

Aller au mondial

Vers 13 heures 30 minutes, tous les joueurs ont été passés en revue. Les deux entraineurs (Mboazafy Noé, dit Razily et Mamy Andria­maro) des jeunes joueurs ont déjà trié 60 gaillards qui se sont distingués par rapport aux autres. C’est à partir de ces 60 présélectionnés que les choses sérieuses vont commencer. Pour le coach Mboazafy Noé (Razily), il a expliqué que « le test est pareil à celui de l’année dernière, malgré les conditions de gabarit que nous avons imposées (Pour le pilier, il doit peser de 95-100 kg au moins. Pour la deuxième ligne, le candidat doit avoir le gabarit de 1.80m au moins. Quant aux troisièmes lignes, le gabarit du postulant doit se situer entre 1.70-1.80m. Pour les numéros 9 et 10, le prétendant doit mesurer plus de 1.60m. Pour l’arrière, il doit mesurer plus de 1.70m et il doit peser plus de 75kg, aucun joueur n’arrive à remplir ces critères. Alors, on doit s’adapter avec ce que l’on a. On constituera une nouvelle équipe avec une nouvelle ossature dont l’objectif est de faire mieux que l’année dernière. Pour cela, nous sollicitons l’aide de l’État », conclut-il.

Pour Antsoniandro Randrianorosoa, le Dtn de la Fédération malgache de rugby, «le gabarit est acceptable et nous avons tous les atouts pour réussir. Nous avons la chance d’aller au mondial. Le calendrier est déjà fixé et nous avons la Cote d’Ivoire comme adversaire en quarts de finale. En demi-finale, nous nous battrons avec le Kenya, numéro un en Afrique mais suivant la logique, ça ne doit pas passer comme ça. Le numéro un doit rencontrer le quatrième et le deuxième doit affronter le troisième. Pour le classement actuel, Kenya est premier, Madagascar deuxième, Sénégal troisième et Namibie quatrième », conclut-il. Le test physique se termine ce jour et à partir des tests effectués, la direction technique nationale avec les deux entraineurs vont déterminer comment entamer la préparation.