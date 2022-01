Mauvaise gestion – Le Bianco « réquisitionne » les états financiers de la Jirama

Une société d’État au bord de la faillite financière distribue des primes exceptionnelles à une partie de son personnel. Le Bureau indépendant anti-corruption, Bianco, attend de pied ferme les dirigeants de la Jirama.

Un retour de manivelle en pleine figure. Rivo Radanielina , directeur général par intérim de la Jirama et ses proches collaborateurs, se trouvent, malgré eux, dans le collimateur du Bureau indépendant anti-corruption, Bianco. Celui-ci, par une lettre signée sous forme de réquisition, datée du 25 janvier, soussignée par Tolotra Randriamaharipery, chef de service de la Direction des investigations au Bianco, demande de «bien fournir les documents ci-après avant le 1er février » soit demain. Il s’agit des dossiers relatifs au « statut de la Jirama, la liste des membres et les contacts du Conseil d’Administration de la Jirama depuis le 1er janvier 2020, toutes les pièces comptables relatives à l’octroi de prime à titre exceptionnel pour les responsables de la Jirama courant 2021, les états financiers et les comptes administratifs pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 ». Le temps imparti pour s’exécuter est bien trop court. Cela signifie que les « fiches » à rassembler sont à portée de mains.

Beaucoup parmi les opposants irréductibles au régime en place y verront un simple scénario de « film » à venir. Une diversion au détriment des préoccupations du moment. Mais, au moins, le Bianco a eu le mérite de s’attarder sur un fait dénoncé par les réseaux sociaux, le 5 novembre 2021. S

Dérives financières

Sur des assertions que « des bonifications financières exceptionnelles d’un montant de 826 millions d’ariary, ont été offertes à des hauts dignitaires de la Jirama ». Selon les chiffres affichés par cette publication, jamais démentie par les présumés bénéficiaires, « le directeur général de l’époque, Vonjy Andriamanga, aurait empoché 180 millions ariary de récompense ». « Qu’aurait-il fait de si grandiose pour mériter d’un tel bonus » s’interrogeait un simple salarié d’une entreprise franche qui doit travailler au-delà de sa tombe pour avoir cette belle pension post-mortem.

Lors des questions-réponses au Sénat entre les membres du gouvernement et des sénateurs au Palais des verres d’Anosikey, durant la dernière session parlementaire, le sénateur Jean André Ndremanjary, connu pour sa verve oratoire, a apostrophé Andry Ramaroson , ministre de l’ Énergie et des hydrocarbures, sur l’exactitude ou non de ces « affabulations ». Celui ci, n’a pas nié la possibilité de ces dérives financières. Au contraire de Rivo Radanielina, qui, quelques jours plus tôt, à l’agence de la Jirama à Ambatonakananga, pour sa première sortie médiatique juste après sa nomination, avait « jugé infondée une telle élucubration ». Le Bianco a sifflé la fin de la partie.

En tout cas, Rivo Radanielina, au CV à la fois épais et impressionnant, doit faire ses preuves sur deux tableaux noirs. Effacer les traces des délestages qui plombent la relance économique, et justifier la bonne gouvernance au sein de la Jirama aux yeux des bailleurs de fonds. Les partenaires financiers ont exprimé des doutes à plusieurs reprises sur cet aspect sensible. Pour ne citer que les remontrances à répétition de la Banque mondiale sur l’application ou non du système de tarification Optima, ou le remboursement des dépenses non éligibles du projet PAGOSE. Alors même que la Jirama a bénéficié des milliards d’ariary de subvention de l’État. Et l’acceptation ou la résignation de ses hausses insidieuses de tarifs aux dépens des pauvres abonnés. Assis qu’ils sont sur la chaise électrique.

Le Bianco, accusé d’être un vieux meuble budgétivore à entretenir, trouve-là une belle occasion de faire reluire ses blasons. Mais, entre les bonnes intentions et les sanctions exemplaires, il existe un fossé à combler. À faire taire les mauvaises langues.