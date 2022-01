Intempéries – Assurances ARO impliquées davantage dans les actions RSE

À la suite des dégâts causés par les intempéries après le passage de la tempête tropicale Ana, la Compagnie d’Assurances ARO et sa filiale ARO Immobilier apportent leurs soutiens aux sinistrés à travers les autorités compétentes.

« Ny voin-kava mahatratra », c’est par cette valeur malagasy que Lantonirina Andranary, Directrice générale de la compagnie ARO et ses équipes, expriment leur solidarité aux familles nécessiteuses.

Le jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022, une remise de dons à été effectuée auprès du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) et de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), dons constitués de denrées alimentaires et autres biens de première nécessité.

10 tonnes de riz, 240 bouteilles d’huile, 20 cartons de savons, 400 pièces de couvertures ont été répartis et réceptionnés respectivement par le Secrétaire exécutif du BNGRC, le Général Elack Olivier Andriakaja et le maire de la ville d’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina.

Ces dons seront destinés aux familles abritées dans les centres d’accueil d’urgence selon les responsables.

La compagnie ARO, en cohérence avec sa politique RSE-responsabilité sociétale des entreprises- place l’humain au cœur de ses activités tant en interne qu’en ex terne car « il n’y a de richesse que d’homme ».

Enfin, il est à signaler que ARO en tant qu’assureur de premier plan à Madagascar dispose de différents types de contrat d’assurances dont la couverture des biens des entreprises ou des particuliers contre les effets néfastes d’évènements climatiques tels que les cyclones, tempêtes, ouragans, vents violents, inondations.