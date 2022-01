Génie rural – La disparition du CNEAGR regrettée

Le Centre national de l’eau, de l’assainissement et du génie rural (CNEAGR) créé en 2008 et mis sous tu telle du ministère de l’Agriculture disparaît. Le gouvernement a décidé sa suppression par souci de budget, et au vu du caractère dit« budgétivore » des organismes rattachés. Mais nombreux regrettent la disparition de l’Établissement public a caractère industriel et commercial (EPIC), doté d’une autonomie financière. « Que vont devenir les projets d’aménagement agricole déployés un peu partout dans l’ile sans les techniciens en génie rural ? Bas Mangoky, Ankililoaka, Bevoay, Sofia ? » se demande une bonne partie de l’opinion. « Pourquoi supprimer un centre aussi stratégique pour le pays ? Je mentionnerais le secteur de l’assainissement urbain très utile en ce moment» regrette un technicien formé au sein du CNEAGR. « Que deviendrons alors nos enfants qui sont en première année d’études ? » dit une mère de famille. Les résultats des concours d’entrée en première année en effet, ont été publiés le 3 décembre dernier pour les études en équipement rural.

La mission du CNEAGR a été principalement axée sur la formation de techniciens supérieurs en génie rural et des techniciens d’assainissement. Le CNEAGR a appuyé le ministère dans la conception des avant-projets sommaires (APS), les avant-projets détaillés (APD) et les Dossiers d’appel d’offres (DAO) pour les ouvrages d’irrigation. Le centre dispose d’un centre de formation, de documentation, de démonstration et d’expérimentation, de calcul, de laboratoire d’Hydraulique et d’analyse physico-chimique de l’eau, d’un laboratoire de mécanique des sols et de matériaux de construction et d’un bureau d’études. Désormais, deux directions à savoir la direction de la Formation et celle du Génie rural prendront le relais des formations. Les apprenants se déplaceront ils alors vers ces directions de ministère durant leur période de formation ?