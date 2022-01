Football – France : Thomas Fontaine à l’AS Nancy

Las de languir sur les bancs du FC Lorient, l’international Thomas Fontaine a signé à l’AS Nancy Lorraine. Il va aider les Lorrains à se maintenir en Ligue 2.

Du nouveau pour Tho­mas Fon­taine, en cette fin de mercato. Le défenseur des Barea quitte le FC Lorient, où il évoluait depuis juillet 2019. Il signe pour l’AS Nancy Lorraine, où il a passé la visite médicale samedi. Après deux exercices en Ligue 1, il retrouve donc la Ligue 2 française. Le trentenaire était courtisé par Nancy depuis un certain temps.

« Après plusieurs jours de négociations, l’ASNL enregistre la signature du défenseur lorientais Thomas Fontaine… Libéré de son contrat avec le FC Lorient, Thomas Fontaine s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. À 30 ans, c’est une valeur sûre du championnat de deuxième division », a annoncé le club sur son site web.

La formation lorraine s’attache ainsi les services d’un élément de choix. Un ancien coéquipier de Thomas Fontaine a été invité à témoigner à ce sujet. « C’est un défenseur solide, avec beaucoup de puissance et une bonne qualité de passe. Avec lui, tu peux aller à la guerre. C’est une très bonne recrue pour l’opération maintien. J’espère de tout cœur que l’ASNL va rester en Ligue 2 », souligne son désormais ex-coéquipier Paul Nardi, toujours sur le portail « asnl.net ». Si ce dernier parle d’opération maintien, c’est parce que Nancy se trouve actuellement dans la zone rouge (ndlr : 20e et dernier de Ligue 2).

Plus si affinités

L’arrière central va apporter son expérience chez l’ASNL. Faut-il rappeler qu’il compte 170 matches en Ligue 2. Il a d’ailleurs remporté le championnat de deuxième division en 2020 avec le FC Lorient, ce qui a permis à l’équipe lorientaise d’accéder à la D1. Cependant, Thomas Fontaine ne rentrait plus vraiment dans les plans du FC Lorient, dernièrement. Pour preuve, il a été très peu utilisé. Il n’est apparu qu’à deux reprises depuis le coup d’envoi de la saison 2021-2022.

C’est la raison pour laquelle il a décidé de chercher une nouvelle destination. Certes, son contrat avec l’AC Nancy Lorraine court uniquement sur quelques mois. Mais la porte demeure ouverte à une prolongation.

« Il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison et plus si affinités », précise notamment le site « estrepublicain.fr ». À lui maintenant de convaincre qu’il peut devenir un cadre indiscutable et qu’il mérite bel et bien un renouvellement de son bail pour plusieurs années.