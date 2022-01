Football féminin – Yfomac : Retour sur les fondamentaux

Une demi-journée pour aborder les incontournables « basics ». L’école de football féminin, Yfomac Initiatives, a organisé une formation d’une demi-journée, samedi à l’hôtel Ibis Ankorondrano. Celle-ci s’intitulait « Formation sur les fondamentaux du football ». Elle s’adressait aux joueuses des catégories U13, U15, U17 et séniors. Soit une cinquantaine de participantes environ.

« Les filles ont pu aborder différentes thématiques autour des lois de jeu du football, ainsi que de leurs rôles et de leurs postes sur le terrain. Elles se sont également familiarisées avec quelques nouveaux vocabulaires qu’elles entendront souvent sur le terrain, dans les vestiaires et pendant les matchs de compétitions officielles », a expliqué Ny Anjara Rafali­manana de chez Yfomac Initiatives, à l’issue de la séance.

« Nous avons insisté sur plusieurs concepts notamment dans le cadre de leur initiation au leadership : le dépassement de soi, le self-discipline, l’estime de soi, l’influence, l’inspiration, l’empathie…», a-t-elle rajouté. Au terme de la formation, les joueuses qui y ont participé ont toutes témoigné « leur reconnaissance pour ce moment de partage très enrichissant ».

Un moment de partage divisé en trois parties plus précisément. Soit l’introduction, les rôles des joueuses sur le terrain et enfin le leadership.

« Nous les formons pour devenir des leaders dans leurs domaines de prédilection, tant sur le terrain que dans la vie quotidienne. Notre objectif est non seulement de former des joueuses de football hors pair, épanouies sur le terrain ; mais nous formons aussi des jeunes filles fortes, ambitieuses, visionnaires qui deviendront des modèles et des sources d’inspiration pour les générations à venir », a conclu Ny Anjara Rafalimanana.

En décembre, Yfomac Initiatives avait organisé la deuxième édition du tournoi « Women Empowerment – Football Féminin ». Quelques semaines plus tard, voilà un nouveau projet mené à bien. L’école de football est particulièrement active ces derniers mois. Et elle va poursuivre dans ce sens pour cette nouvelle année.