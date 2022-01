Diaspora au Gabon – Une représentation diplomatique et le droit de vote revendiqués

Deux revendications principales. C’est ce que la diaspora qui réside au Gabon compte mettre sur la table durant le prochain forum de la diaspora, prévu à Antananarivo, le second semestre de cette année. Durant ce rendez-vous, elle compte réclamer l’installation d’une représentation diplomatique au Gabon, ainsi que le droit de vote à partir des prochaines échéances électorales.

Selon une source à Libreville, capitale du Gabon, le ministère des Affaires étrangères a demandé à la diaspora malgache répartie dans le monde de proposer des thématiques à débattre durant le prochain forum de la diaspora. Celle du Gabon a ainsi profité d’une rencontre à l’occasion de la nouvelle année, pour décider des sujets qu’ils vont proposer à inscrire à l’affiche du rendez-vous d’Antananarivo, d’ici quelques mois.

Près de deux cents ressortissants malgaches résident au Gabon. Ils étaient une trentaine à s’être retrouvés à la résidence de Jean Aimé Ramanantsalama, président de l’Association des Malgaches u Gabon (A.D.M.G), en raison des restrictions sanitaires, explique-t-on. “Les discussions se sont focalisées sur la nécessité d’avoir un minimum de représentation diplomatique à Libreville. Elle sera très utile déjà pour aider les citoyens malgaches au Gabon sur les problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement”, rapporte la source sur place.

Résolution concrète

Pour tout acte administratif, comme le renouvellement de passeport, les ressortissants malgaches au Gabon sont obligés, soit de rentrer à Madagascar, soit de se référer aux ambassades en Afrique du Sud, ou en Éthiopie. Pareillement, pour qu’un enfant né au Gabon puisse obtenir la nationalité malgache. Outre ces besoins administratifs, la diaspora au Gabon souhaite, également, avoir voix au chapitre de la vie politique dans le pays, par le droit de vote. Un droit qu’elle souhaite obtenir en vue des prochaines échéances électorales.

A Paris, en août dernier, Andry Rajoelina, président de la République, a fait part de son intention d’accorder le droit de vote à la diaspora, du moins, celle qui réside en France. Ceci, dès les élections prévues en 2023. Cela implique une modification du cadre juridique des élections. Un processus qui n’a pas démarré jusqu’ici. La réouverture des frontières malgaches aux pays africains est, également, réclamée par ceux qui résident au Gabon.

“Actuellement, pour se rendre à Madagascar, venant du Gabon, il faut passer obligatoirement par Paris et non plus Addis Abeba comme ce fut le cas il y a quelques mois. C’est trop coûteux”, déplore la source locale. “Les Malgaches du Gabon aspirent à des résolutions concrètes durant le second forum de la diaspora”, ajoute-t-elle. Des médecins, des fonctionnaires onusiens, des entrepreneurs, ou encore des travailleurs dans différents secteurs composent cette diaspora au Gabon. Les compétences malgaches y seraient fortement sollicitées. Une opportunité à saisir pour ceux qui veulent tenter l’aventure.