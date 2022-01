Consommation – Nouvel arrivage de ciment par la SPM

L’État à travers la société State Procurment of Madagascar (SPM), sous l’égide du ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) a importé du ciment à prix réduit. Une cargaison de 12000 T de ciment marque Lucky est arrivée le 17 janvier dernier à Toamasina. Le ciment débarqué, est disponible dans l’entrepôt de la SPM à Toamasina. Ce dernier lance un appel aux distributeurs afin de les écouler sur les marchés. Selon un communiqué “les ciments à prix réduit peuvent être achetés par les distributeurs au prix de 26 500 ariary le sac de 50 kg ». À partir de ce prix, ils seront vendus aux quincailleries, majorés des frais de transport, de la manutention et d’une marge bénéficiaire équitable. » Le prix du ciment bon marché ne devrait pas dépasser les 28 500 ariary à Toamasina et 33 000 ariary à Antananarivo », précise le communiqué.

L’arrivée de ce ciment devrait contribuer à réguler un marché maintenant stabilisé depuis quelques mois.