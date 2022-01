Ambatofotsy – Un attroupement agité cherche à tuer un homme

Vindicte populaire. Une foule en furie a voulu brûler vif un homme enfermé dans sa voiture, hier en fin d’après-midi à Ambatofotsy Atsimondrano. Selon des renseignements officieux, le quidam aurait assassiné l’acheteur de sa voiture. Il s’est fait remarquer quand il a été sur le point de jeter la dépouille mortelle non loin du pont.

Le fokonolona l’a capturé et tentait de le tuer sur le champ. Un couteau ensanglanté et l’argent de sa victime auraient été retrouvés dans le véhicule. Celui-ci aurait été incendié si son propriétaire n’avait été récupéré et évacué par l’escadron spécial d’intervention de la gendarmerie nationale.

Aucun responsable de la gendarmerie n’était en mesure de donner ses versions des faits, hier. À suivre.