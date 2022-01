Aide aux sinistrés – Les ministres au four et au moulin

Les membres du gouvernement sont mobilisés pour mettre la main à la pâte dans le soutien aux sinistrés des intempéries. Ils coordonnent les actions étatiques, assurent la logistique et distribuent les aides dans les différents sites d’accueil.

Tous au front. Depuis le début des intempéries, c’est la mobilisation générale au sein de l’Exécutif. Un branle-bas de combat qui concerne le président de la République, le Premier ministre et l’ensemble des ministres.

Assurer une présence étatique aux côtés des sinistrés est le but. Sur consigne présidentielle, les membres du gouvernement doivent être au front. Assignés à un certain nombre de sites d’accueil, à eux de s’assurer que la prise en charge des personnes hébergées se passe bien. A chacune de ses descentes sur terrain, le Chef de l’Etat a mis l’accent sur le respect de la dignité humaine dans les centres d’hébergement. Aux ministres donc de faire en sorte que cette ligne soit respectée et effective.

Allant de la question logistique, du volet sanitaire et la restauration, les ministres et leurs équipes ne chôment pas. Rien que dans la région Analamanga, région la plus touchée par les inondations, il y a eu plus de cent sites recensés.

“Je le rappelle à chaque réunion, que nous soyons élus ou désignés, nous sommes redevables envers la population. Nous sommes ainsi obligés de travailler pour elle. C’est elle qui nous a élu, qui nous a porté jusqu’à la place où nous sommes. Nous nous devons d’être là, jour et nuit, à chaque fois qu’elle a besoin de nous. De déployer tous les efforts nécessaires pour les aider”, a déclaré Andry Rajoelina, président de la République, lors de sa visite aux sinistrés, à Moramanga, mercredi.

Vatsy Tsinjo

Depuis plus d’une semaine donc, les membres de l’Exécutif font le tour des centres d’hébergement pour s’assurer que tout va bien, mais également, s’assurer que le minimum de confort soit respecté. Certains en profitent pour mettre la main à la pâte dans les préparations et la distribution des repas chauds. Samedi, par exemple, Vavitsara Gabriella Rahantanirina, ministre de l’Enseignement technique, a été aperçue dans une école à Ampefiloha Ambodirano, transformée en site d’accueil de sinistrés.

“L’entraide est importante dans de pareils moments. L’Etat sera toujours aux côtés du BNGRC pour apaiser autant que possible les difficultés de nos concitoyens”, a déclaré la ministre de l’Enseignement technique. D’autres membres du gouvernement ont profité du début du week-end pour se tourner vers le personnel de leur département qui ont, également, subi les affres des intempéries.

Le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique, et Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Education nationale, ont remis des aides aux familles des fonctionnaires de police et ceux de l’éducation, notamment, les enseignants sinistrés, samedi. Outre s’occuper des sites d’accueil, chaque membre du gouvernement doit, également, assurer la bonne marche des affaires étatiques. Il faut, aussi, être au taquet pour répondre aux urgences et éviter une anarchie en ces temps difficiles.

Aux côtés de Christian Ntsay, Premier ministre, Jerry Hatrefindrazana, ministre des Travaux publics, a donc veillé jusqu’à ce que la Route nationale numéro 2 (RN2), soit rouverte à la circulation, la semaine dernière. Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, et son équipe multiplient les opérations de contrôle des prix afin de taire toute velléité de spéculation. Afin d’atténuer le choc des intempéries, ils s’assurent, du reste, de l’approvisionnement des marchés en riz à bas prix.

En parallèle aux actions des membres du gouvernement, le personnel de la présidence de la République et des bénévoles se sont affairés, durant le week-end, des lots de Vatsy Tsinjo. Le conseil des ministres de mercredi a confirmé l’annonce présidentielle, selon laquelle, chaque ménage sinistré va bénéficier de lots de vivres et de Produits de première nécessité (PPN). Les distributions ont commencé dès hier. Aujourd’hui, ce sont les sinistrés dans les Fokontany d’Andohatapenaka II et Ankorondrano qui recevront leurs Vatsy Tsinjo.

Sur son compte Twitter, le président Andry Rajoelina a donné la liste du contenu de chaque lot de Vatsy Tsinjo. Il y a 25 kilos de riz, 3 kilos de grains secs, un litre d’huile alimentaire, deux boîtes de sardines, cinq savons, un kilo de farine, du sel et un paquet de Tambavy CVO. Le communiqué du conseil des ministres de mercredi, toujours, a, par ailleurs, réaffirmé qu’une aide sociale Tosika Fameno sera, également, allouée aux familles sinistrées.