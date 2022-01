Agriculture – La lutte antiacridienne aérienne s’intensifie

Les criquets progressent dans la région Ihorombe et la partie nord-est de la région Atsimo Andrefana. À Sakaraha et Ankazoabo. La saison de pluie favorisant la multiplication des criquets, l’aire grégarigène d’Ihorombe, une vaste zone de multiplication, est à surveiller de près. L’Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara (IFVM) se dit au cœur des actions de lutte antiacridienne. Deux hélicoptères sont mobilisés pour scruter des criquets et surtout afin de déterminer le comportement des criquets jusque dans les moindres recoins de leur zone de ponte et/ou de développement. Les hélicoptères sillonneront dans un premier temps les régions Ihorombe, Atsimo Andrefana et Menabe, puis la partie sud de l’île.

Un hélicoptère se chargera de la partie nord de la zone sud à savoir Manja, Morombe, Toliara II, Sakaraha, Betioky Sud et Ankazoabo Sud et l’autre hélicoptère s’occupera de la partie Sud, Ampanihy, Androy et Anosy.

Zéro essaim

« L’objectif est d’atteindre zéro essaim pour cette campagne 2021-2022. L’IFVM s’est bien préparé depuis le mois de septembre avec le déploiement de matériels roulants et de matériels de traitement. Les criquets sont traités à partir du moment où ils commencent à constituer un risque majeur pour l’agriculture. Jusqu’ici, ils n’ont pas encore dépassé le stade larvaire» souligne Toarson Randrianantenaina, directeur général de l’IFVM. Le centre poursuit les prospections et le traitement des populations parentales de criquets dans d’autres aires grégarigènes telles qu’Androy, Anosy et Sofia. 9 300 ha ont été traités jusqu’à aujourd’hui.

Des prospections terrestres sont entamées depuis le mois de novembre 2021. Les prospections par voie terrestre se poursuivent depuis Antsohihy dans la région Sofia, jusque dans les régions Androy, Atsimo Andrefana, Ihorombe, Menabe et Anosy. La région Melaky fait savoir par ailleurs des risques de développement de criquets.

Le centre IFVM déclare posséder une capacité de traitement de 118 000 ha et d’autres matériels sont en cours de négociation pour renforcer les actions de lutte antiacridienne dans le pays. Le centre existe depuis 1932 et les actions de lutte antiacridienne sont assurées par près de deux-cents techniciens dans les aires acridiennes.