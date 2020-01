Transport – Le réseau ferroviaire à réhabiliter

Les intempéries endommagent le chemin de fer inexploité partent de Moramanga vers la région rizicole d’Alaotra. La réhabilitation de tout le réseau ferroviaire national a été annoncée lundi.

En situation difficile. L’avenir se complique pour tout le réseau de chemin de fer à Madagascar comme le démontre, cette semaine, la situation de la voie ferrée reliant Moramanga au Lac Alaotra. D’après les informations recueillies, « La portion de terre sur laquelle s’enracine le chemin de fer est emportée par les eaux en raison des inondations à proximité de la localité dite de Manakambahiny. Le chemin de fer devient sans support du PK 129+300 au PK 130+600 non loin de la gare de Manakambahiny en direction vers Ambatondrazaka.

Cette ligne de chemin de fer est connue sous l’appellation MLA ou Moramanga-Lac Alaotra ».

Longue de 167 km entre Moramanga et Ambatosoratra, une localité au Nord de la ville d’Ambatondrazaka, la ligne de chemin de fer Moramanga-Lac Alaotra n’est plus utilisée pour le transport de personnes et de marchandises, obstruant ainsi l’évacuation de plusieurs quantités de riz produites dans les localités rurales de la région. Selon un ancien chef de gare sur cette même ligne, « Au PK 122+600 à la gare de Vohidiala jusqu’à Morarano Chrome, un transport ferroviaire de chromite a été assuré auparavant sur un embranchement long de 18.6 km relié à la ligne MLA».

Solution

Interrogé, hier, par rapport à cette situation désastreuse du chemin de fer dans la région rizicole de l’Alaotra, le ministre en charge des transports, Joël Randriamandranto parle « d’une prise en compte de la ligne MLA au même titre que les autres lignes existantes sur le territoire national ». Selon toujours le ministre en charge des transports, « Ce sont 250 km de voies ferrées qui seront réhabilitées. On n’attendra pas la fin du quinquennat pour ce faire. Une étude est menée pour analyser la faisabilité de la rénovation de tout le réseau de chemin de fer national. Cette question des voies ferrées est très prise au sérieux, l’achat des quatre locomotives pour la ligne FCE démontre la bonne volonté de l’Exécutif de prendre en considération l’importance des chemins de fer ». Actuellement, Madagascar totalise autour de 880 km de voies ferrées. À s’en tenir au projet de réhabilitation des chemins de fer annoncé par le ministre, environ le quart des voies ferrées serait à revoir et connaîtront des réfections. Le ministre reconnaît que le chemin de fer reliant Fianarantsoa à Manakara à travers la ligne FCE est le seul fonctionnel pour le moment.

Les chemins de fer restants, celui reliant la capitale à Toamasina, celui reliant Antananarivo à Antsirabe, celui reliant Moramanga au Lac Alaotra, sont en attente du projet de réhabilitation. Inexploitées, ces autres lignes à part la FCE datent toutes de la colonisation. L’an dernier, lors du salon des transports, de la logistique et de la manutention, un responsable de la société exploitant la ligne TCE reliant la capitale à la ville portuaire de Toamasina indique que « le transport des personnes n’a pas lieu pour le moment pour des raisons sécuritaires, des points focaux sur la ligne doivent passer par la réhabilitation et il est impensable de faire traverser des vies humaines sur ces points ».