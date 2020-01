Marché de Mahamasina – Mille marchands à déplacer dans le jardin d’Anosy

La CUA et les marchand d’Alakamisny ont trouvé une entente. Ces derniers seront déplacés dans le jardin d’Anosy.

Le jardin d’Anosy se transformera en marché. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a donné carte blanche à mille commerçants du marché d’Alakamisy à Mahamasina, d’étaler leurs marchandises dans cet espace vert, tous les jeudis. « Ce sont les marchands concernés par les travaux de réhabilitation du stade Barea à Mahamasina qui seront déplacés à Anosy (…) Les nouveaux marchands ne sont pas les bienvenus, car il nous manque encore de places. Nous devons encore trouver des places pour trois cent commerçants», explique Rija Randrianarisoa, directeur des Marchés auprès de la CUA, hier.

Les marchands vont occuper la partie goudronnée du jardin. Ces mille places sont tracées, depuis hier. Une place aura une dimension de 1,5 m2. Chaque marchand ne pourrait occuper que la même dimension qu’il a eue au marché d’Alakamisy à Mahamasina.

Cette nouvelle a estomaqué plus d’un. «N’y a-t-il vraiment pas d’autres endroits que ce jardin pour placer ces marchands? C’est une sorte de patrimoine dans la capitale, au cas où les dirigeants l’auraient oublié», réagit Fidiniaina Rabemanantsoa, un habitant de Mahamasina. D’autres sont pessimistes quand à la préservation de l’état actuel du jardin. «Les ordures s’entasseront et s’éparpilleront.

Il empestera l’urine. Le gazon sera anéanti par l’affluence des clients. Ce serait vraiment dommage», présage Hoby Rasolomalala, une jeune femme qui travaille dans des bâtiments administratifs à Anosy.

Mécontentement

Des dispositifs seraient mis en place pour éviter, justement, que le lac Anosy et ses environs ne soient détruits. Les marchands et la CUA auraient convenu qu’ils ne piétineront pas le jardin proprement dit. Des agents de sécurité seront payés pour surveiller les lieux et d’autres agents seront mobilisés pour assurer la propreté. « Chaque commerçant versera 200 ariary, en plus du tarif du ticket du marché, pour payer ces agents», rajoute Rija Randrianarisoa.

Ce marché ne serait que temporaire. Dès que les travaux pour la construction du stade Barea à Mahamasina seront terminés, ces marchands retourneront à leur lieu habituel à Mahamasina. Une partie de ce marché d’Alakamisy est fermée, depuis le début des travaux de réhabilitation et de rénovation du stade de Mahamasina. Mécontents, les commerçants concernés par l’expulsion ont manifesté pour exiger des places aux dirigeants de la CUA. Cette dernière a cédé. « C’est impossible de supprimer le marché d’Alakamisy».