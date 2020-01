Raffermir l’engouement des gens à pratiquer le football. Tel est le principal objectif du Centre de loisirs Five Soccer, sis à Ambatofotsy By Pass, dans la commune rurale d’Ambohimanambola. De fait, il possède deux terrains à gazon synthétique pour foot à cinq. Un responsable des lieux affirme, d’ailleurs, qu’ils sont destinés à relever les bases du football. Et d’ajouter : « De nombreux clubs et associations, ainsi que des membres d’entreprise ou de société consacrent leurs temps libres pour jouer au football au Five Soccer. Le Centre est ouvert à tout le monde ».

« La qualité du gazon synthétique au Five Soccer est impeccable par rapport à celle d’autres terrains où j’ai déjà joué », constate Nary, un employé d’une entreprise, qui y a joué le weekend dernier.

« Vous pouvez vous délasser sans souci au Five Soccer », suggère Mirija Rasoamanana, un responsable des lieux. En effet, outre les deux terrains de foot, un boulodrome et

une piscine y sont également aménagés. « Un parking peut accueillir suffisamment de

voitures et un restaurant est ouvert chez nous », précise le responsable.