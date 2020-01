Football – Elgeco Plus signe avec Macron

Dino et ses coéquipiers auront fière allure. Ils seront désormais habillés par la marque italienne Macron, comme annoncé il y a deux semaines. Leurs nouveaux jeux de maillots ont été dévoilés à la presse hier, au By pass. Ils les porteront pour la première fois en compétition officielle ce dimanche. Elgeco Plus a préféré garder ses anciennes couleurs, sans chercher à faire dans l’extravagance ou autre. Orange-noir pour les maillots« domicile » et bleu foncé pour les maillots « extérieur », avec désormais le logo de Macron sur le devant à droite de l’écusson du club. Plusieurs autres équipements ont également été présentés hier.

Citons des tenues de parade bleu ciel, des survêtements pour les joueurs, les coaches et le staff technique, ainsi que des maillots d’entrainements. Sans oublier des packs de ballons, des plots et des assiettes, indispensables pour les séances d’entrainement. « On a signé un contrat d’un an, renouvelable. L’ensemble de ces équipements est estimé à quarante millions ariary », d’après les dirigeants du club.

Matériel de qualité

Comme quelques équipes avant lui, Elgeco Plus signe donc avec un équipementier étranger. Les grosses écuries du pays font ainsi un pas supplémentaire vers un football plus professionnel, après s’être engagé dans une compétition d’envergure nationale qu’est l’Orange Pro League. « Les joueurs ont besoin de matériel de qualité pour rehausser le niveau. C’est également une source de motivation pour eux.

D’où notre choix de signer avec une marque étrangère », ont rajouté les dirigeants du club.

à propos de Macron, elle a été lancée en 1971. Depuis, elle n’a cessé de se développer, atteignant notamment un chiffre d’affaire record de 74 millions d’euro en 2015. Aujourd’hui, elle habille plusieurs dizaines de clubs dans différents pays à travers le monde, comme le RC Lens (France), Crystal Palace (Angleterre), le Wydad Athletic Club (Maroc) ou encore le Club Sportif Sfaxien (Tunisie). Sans oublier de nombreuses sélections nationales, comme celles de l’Albanie, de la Guinée ou encore du Kenya. à part le football, Macron s’est également investi dans le basketball, le volleyball, le handball, le baseball et le rugby.