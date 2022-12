SAINT-SYLVESTRE – Les réveillonneurs se font tirer l’oreille

Le suspens est à son comble pour des organisateurs événementiels. Les soirées de réveillon de la Saint-Sylvestre semblent être boudées. Les billets s’écoulent très peu.

À quelques jours de la fin d’année, le taux de réservations de place n’atteint même pas 25%, pour plusieurs espaces et établissements hôteliers à Antananarivo. « Nous avons été inquiets que les soirées seront, à nouveau, annulées. Nos premiers clients ne sont venus, qu’hier (ndlr : mercredi). En ce moment, nous avons quarante places réservées, alors que l’espace a une capacité de deux cents personnes », indique Patrick Alexandre Andrianjafitrimo, organisateur évènementiel à l’espace Fitahiantsoa, hier.

L’organisateur de l’événement à l’espace Mandriambero est aussi inquiet. « Le taux d’écoulement des billets est inquiétant. Peut-être que nous n’aurons que cent clients sur les trois cent places prévues », lance la source.

Des organisateurs événementiels espèrent que les invités vont, quand-même, venir nombreux, le jour J. « Nous avons beaucoup de concurrents, en cette fin d’année. Les invités attendent, probablement, le dernier moment pour se décider », réagit notre source. D’autres supposent que des ménages sont en difficultéfinancière. Effecti-vement, les Participations aux tarifs (PAF) ne sont pas à la portée de tous.

En famille

Il faut préparer, au moins, 100 000 ariary par personne, pour pouvoir s’amuser dans les soirées. « Pour nous cinq, il faut, au moins 600 000 ariary, les carburants, les vêtements, non inclus, pour aller ensemble en soirée. Avec la moitié de cette somme, nous pouvons préparer quelques choses de sympa à la maison, avec d’autres membres de la famille », lance Fara Andrianarisoa, une mère de famille qui s’est résolue à passer la fin d’année en famille, à la maison. C’est le premier réveillon de la Saint-Sylvestre ouvert au grand public, depuis l’épidémie de coronavirus en 2020. L’an dernier, plusieurs soirées ont été annulées à cause de la reprise de l’épidémie. De nombreux hôtels et espaces profitent de cette réouverture pour faire recette.