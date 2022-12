RAMASSAGE DES ORDURES – Fin de mission pour les charretiers

Le ramassage des ordures ménagères dans la ville d’Antananarivo revient, en intégral, aux agents de la Société municipale d’assainissement (SMA). La SMA a mis fin au contrat des charretiers, mobilisés depuis le début de ce mois, pour appuyer le ramassage des ordures dans les bacs près des marchés. « La quantité des ordures a diminué, et les ressources sont épuisées », explique le directeur général de la SMA, le colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo, hier. Ces charretiers ont été payés 30 000 ariary par voyage et par 3 m3 d’ordures ramassées. Ils ont été chargés de déposer les ordures à Masay-Manjakaray. Ce sont des camions qui ont assuré le transport de ces ordures, jusqu’au site de décharge à Andralanitra, par la suite. Au début de cette semaine, des habitants de Masay-Manjakaray ont manifesté, face à l’entassement des ordures, dans ce dépôt provisoire. « Nous avons déjà nettoyé ce dépôt provisoire, et n’envisageons plus d’y jeter des ordures, suite à la fin de la collaboration avec les charretiers », enchaine le directeur général de la SMA. Trente sept camions assurent la collecte des ordures et leur dépôt dans le site de décharge à Andralanitra, actuellement. « Nous arrivons à ramasser 800 tonnes d’ordures par jour, avec ces trente sept camions, contre 500 tonnes avec les vingt-deux camions de la société », rajoute la source. Une fois les saisons des pluies et des fruits terminés, le nombre de camions déployés diminuerait à vingt-deux.