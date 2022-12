MICC – La vitesse de croisière en 2023

Rapport d’activités. Le ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Promotion de la Consommation (MICC) a fait le point, hier, sur les efforts déployés pendant cette année 2022 qui tire à sa fin, pour développer le secteur industriel à Madagascar. À l’image d’un rapport d’activités, la présentation a également mis en exergue les objectifs du ministère pour la nouvelle année 2023. La vision à long terme du ministère est de faire passer de 15 à 25% la part de l’industrie dans le produit intérieur brut (PIB) jusqu’en 2028. Ce défi générera jusqu’à 15 000 millions de dollars de richesse pour le gouvernement malgache. Sous la houlette du ministre Edgard Razafindravah , soixante-quinze pépinières industrielles à travers Madagascar ont été implantées, parmi lesquelles les sociétés productrices d’huile d’arachide à Ambatofinan-drahana et Ankadinondry Sakay. Il en est de même pour les quarante-cinq entreprises qui ont été mises en place pendant cette année, dont l’usine sucrière à Antanimitafy-Mahajanga, inaugurée par le président de la République et qui fait vivre plus d’une centaine de personnes.

Cette usine produit jusqu’à 67 tonnes de sucre. Tandis que l’usine de Mahatalaky à Taolagnaro a déjà également produit 23 tonnes de sucre. La mise en place de ces pépinières et usines résoudra beaucoup de problèmes, car elles permettent de produire ce dont la population a besoin au quotidien. Tandis que les paysans-producteurs y trouvent également leur compte puisque leurs productions sont collectées et achetées sur place par ces unités industrielles. Cependant, il ne faut pas non plus oublier l’appui des partenaires dans cet accompagnement du secteur industriel. Ainsi, par exemple, la Banque africaine de développement (BAD) a octroyé une subvention de 17,5 millions de dollars pour soutenir le Projet de Développement Industriel (PAISF). Un effort majeur fait par le MICC cette année a été la création de 301 coopératives à travers Madagascar. Six mille huit-cents trente citoyens en bénéficient. Le ministre Edgard Razafindravahy et son équipe ont également fait un grand pas dans l’élaboration de la loi régissant les coopératives. L’étude des conditions fiscales devant être appliquées à ces coopératives est également achevée. Dès lors, et s’en tenant fermement au septième engagement (velirano) du président de la République sur l’industrialisation du pays, le MICC est en passe d’entamer sa vitesse de croisière pour la réalisation de son programme.