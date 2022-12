MÉTÉO – Le weekend du Nouvel An sera nuageux à Antananarivo

Une fin d’année tranquille pour Antananarivo. La pluie ne sera pas au rendez-vous en ce weekend du Nouvel An, dans la capitale, selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie. « Le temps sera nuageux le 31 décembre et le 1er janvier. La chance que la pluie tombe pendant ces fêtes est minime, à Antananarivo », indique un technicien météorologue, hier. Si le temps sera sec au centre et à l’Est, les activités orageuses sont attendues à l’Ouest des hautes terres centrales, à l’Ouest, au Nord-Ouest, l’après-midi du 31 décembre. Ces averses pourront être abondantes. Des averses orageuses sont, également, prévues sur les Hautes terres centrales et ses versants Est, l’après-midi du 1er janvier, toujours selon les prévisions. Les activités orageuses reprendront dans plusieurs zones, après les fêtes, d’après les précisions de la direction générale de la Météorologie. Concernant les températures, elles varieront entre 17 et 27°C à Antananarivo, samedi et dimanche. Les températures maximales atteindront 35°C à l’Ouest et au Nord-Ouest.