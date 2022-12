JUDO –CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR – JC St Michel confirme chez les juniors et cadets

En démonstration. Après avoir brillé chez les seniors, le Judo Club St Michel confirme sa suprématie chez les juniors et cadets lors de la deuxième et dernière journée du championnat de Madagascar, hier au gymnase d’Ankorondrano. Le club d’Amparibe se hisse en pole position au classement des médailles avec cinq d’or. La championne des seniors filles -70kg en titre, Laura Rasoanaivo Razafy réalise un doublé en décrochant le sacre des juniors en battant Elodie Boutoumamou de l’EJC.

Chez les juniors garçons, après avoir raté la plus haute marche des seniors, Lova Randrianasolo rectifie son tir et récupère le titre chez les juniors. Il a défait son coéquipier Antonio Fiombonantsoa en finale. Le club engrange trois titres chez les cadets, signés Mandresy Razafim­panja chez les -73kg, Irintsoa Ravelomihaja chez les -90kg et Hery Ny Vola Manevasoa chez les cadettes -57kg. Elle a surclassé Alinia Rakoton­dratsimba de l’Esca en duel final. Esca se trouve à la seconde place avec quatre médailles d’or. Les sacrés champions du club chez les juniors sont en l’occurrence Eduardo Andrianirina chez les -66kg et Roberto Razakandrandria chez les -90kg.

Évolution et amelioration

Le club a également remporté deux titres chez les cadets, dont l’œuvre de Mirado Andriamifehy dans la catégorie -66kg et Roumaica Benandro chez les -48k. Le club Family Judo Antsirabe réalise un exploit en s’installant sur la troisième marche du tableau des médailles avec trois d’or et une d’argent. Les artisans sont entre autres Kenny Emilson Ralevazaha chez les -60kg cadets, Natacha Razafindrakalo -47kg juniors filles et Victoire Idealin’Ny Aina -63kg juniors filles.

«Malgré l’annulation des certaines activités, nous avions pu organiser cette saison, la première année de notre mandat, quatre compétitions… De nettes évolution et amélioration ont été constatées sur le niveau technique des combattants. Nous nous focaliserons désormais à la préparation des jeux des Iles. Nous l’avons déjà entamé avec notre propre initiative au mois de novembre et nous attendons maintenant le coup d’envoi du regroupement officiel du ministère qui est déjà très en retard par rapport à ceux des îles voisines» souligne Eric Saïd, président de la fédération.