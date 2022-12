ITAOSY – La vindicte populaire se multiplie

Des habitants d’Itaosy préfèrent se faire justice eux-mêmes, tabasser leurs voleurs. Une série de vindictes populaires y a été constatée ces derniers jours. Et rien que hier, vers 3h30 du matin, un cambrioleur interpellé sur le fait, à Dalle, a été désigné au châtiment. Certains membres du fokonolona ont crié et proposé qu’on le brûle vif. Battu et ligoté, le voleur a failli y rester en attendant les forces de l’ordre. Lors des cas précédents, la police ou la gendarmerie refusait de recevoir et de retenir dans sa chambre de sûreté les présumés malfaiteurs grièvement blessés. Soit les suspects sont remis en liberté, soit ils sont enquêtés, si et après que le foko-nolona les a soignés. « La commission de surveillance au sein de notre quartier intensifie la patrouille de jour comme de nuit en raison de la recrudescence de l’insécurité. Outre le problème de délestage, nous en avons plus qu’assez avec les actes de banditisme, les cambriolages et larcins », explique une commerçante récemment attaquée à Andranonahoatra. « Nous faisons confiance en nos gendarmes et policiers. Nous restons insatisfaits des décisions judiciaires contre nos voleurs », assène-t-elle.