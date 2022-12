IKALAMAVONY – Suspicion de cas de peste dans la commune de Mangidy

Deux personnes sont décedées à la suite des cas suspects de peste à Ambalamahatsara dans le fokontany Ivozona, commune rurale Mangidy dans le district Ikalamavony, région Haute Matsiatra. Selon une source, une descente effectuée par les autorités sanitaires locales au niveau de cette commune rurale a permis de détecter des ganglions dans les aiselles droite et gauche des deux victimes. Les deux victimes sont deux femmes de 27 et 15 ans résidentes dans deux fokontany voisins de la Commune rurale mentionnée.

Le signalement auprès du fokontany sur deux décès suspects a fait réagir les autorités locales afin d’effectuer une descente dans ce fokontany se situant à près de 54km de la commune. Toutes les précautions ont été prises afin d’éviter la propagation de maladie dans la mesure où c’est une peste. “La désinfection des lieux ainsi que la dotation de médicaments a été effectué dès que la suspicion de peste bubonique avait plané dans le fokontany”, rassure la source. Sur cette lancée, des médicaments ont été distribués à toutes les personnes qui sont entrées en contact avec les victimes. Une série de sensibilisation a été effectuée au niveau de la population afin de nettoyer les alentours de leur habitation.

Vigilance

Pour éviter la prolifération des rats, la population a été invitée à ne pas jeter les aliments ou des déchets ménagers capables de les attirer. Quant aux corps des défuntes, ils ont été inhumés immédiatement dès la constation de la suspicion de peste. Pour l’instant, les résultats des examens effectués sont attendus. “Nous ne pouvons pas confirmer que c’est une peste tant que les résultats de l’Institut Pasteur ne sont pas entre nos mains, toutefois toutes les précautions ont été prises”, indique la source.

Pour l’instant, les habitants continuent leur vie quotidienne après le protocole de traitement opéré dans cette partie. Ikalamavony fait partie des foyers pesteux dans la région Haute Matsiatra.

Par ailleurs, on peut constater que les cas de peste sont généralement favorables en période pesteuse, notamment entre le mois d’août et le mois d’avril. Les autorités sanitaires restent vigilantes et elles surveillent la situation sur place.