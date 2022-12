FOOTBALL – CHAN – Matches tests contre le Congo et le Niger en Tunisie

Les Barea disputeront deux matches de préparation en Tunisie le 6 et le 9 janvier. Ils auront au menu les Diables Rouges du Congo Brazzaville et Le Mena du Niger.

J-3 avant le départ. La fédération malgache de football a dévoilé les deux nations que Madagascar va affronter en match amical avant la phase finale de la dix-septième édition du Championnat d’Afrique des nations. «Tout est en cours de négociation. Nous allons rencontrer en match amical le Congo Brazzaville et le Niger… Les négociations se poursuivent car nous voulons aussi jouer un autre match amical contre une équipe maghrébine mais on verra la situation sur place» souligne Jocelyn Razafimamonjy, Team manager des Barea au sein de la fédération. Les deux matches de préparation en Tunisie se joueront le mardi 6 janvier et le vendredi 9 janvier.

Si Madagascar est classé actuellement à la 23e place en Afrique, le Congo Brazzaville le devance de deux places en 21e position tandis que le Niger est classé 31e. «Nous n’allons pas faire de préparation particulière ou spécifique pour affronter ces deux équipes» a mentionné le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe. «Ce sont juste des matches de préparations et nous avons toujours intérêt à les jouer. Nous nous focaliserons plutôt au jour-J, au premier match contre le Ghana le 15 janvier… Ce qu’il nous faut c’est de visionner le maximum de vidéos des matches des trois équipes dans notre groupe notamment le Ghana, le Maroc et le Soudan» précise l’entraineur Romuald Rakotondrabe. Les Barea Chan joueront ce jour un deuxième match test de préparation, le dernier avant de quitter le pays.

La sélection nationale jouera ce vendredi à midi au stade d’Alarobia contre l’Uscafoot, un club de l’Orange Pro League qui occupe la cinquième place après la quatrième journée. Ce sera le deuxième match test des Barea après le premier contre la sélection des expatriés de La Réunion à l’issue duquel ils ont remporté une nette victoire de 3 buts à 1 au stade des Barea à Mahamasina le 17 décembre. La délégation malgache s’envolera pour la Tunisie le lundi 2 janvier pour poursuivre la préparation et s’acclimater durant les treize jours avant le premier match de poule contre les Black-Stars du Ghana.