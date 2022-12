DÉCÈS DE PELÉ – Le football perd son roi

Le Brésilien Pelé, Edson Arantes Do Nascimento à l’état civil a rendu l’âme hier à Sao Paulo à 82 ans d’un cancer du colon. Le roi Pelé est le seul joueur à avoir gagné trois coupes du monde.

La mauvaise nouvelle qu’on appréhendait depuis quel­ques jours est tombée. Le Roi Pelé n’est plus. De plus en plus affaibli et insensible aux médicaments, Pelé est finalement parti entouré de ses proches à son chevet depuis quelques jours. On lui retiendra une carrière bien remplie, un palmarès exceptionnel, des records inégalés et une conduite exemplaire. Pelé reste à ce jour le seul joueur au monde à avoir gagné trois coupes du monde. Interna­tional à 16 ans, vainqueur de la coupe du monde à 17 ans avec un doublé en finale, Pelé a été tout simplement qualifié par l’Etat brésilien de patrimoine pour l’empêcher de jouer ailleurs alors que les grands clubs européens à l’image du Real Madrid, de l’Ac Milan…se l’arrachaient. Il restera ainsi dans son club de cœur, le Santos FC pendant 18 ans avant de faire des piges au New York Cosmos en 1977.

Pelé est né Roi sans avoir le sang bleu. Son destin est unique, son talent l’est autant. Pelé est né footballeur. Il respire le foot. La performance de Pelé est d’autant plus extraordinaire qu’il s’est imposé au monde à une période où les Noirs étaient encore minimisés à travers le monde. Et Pelé avait fait l’objet de traitement spécial à la Coupe du monde 1962 au Chili et en 1966 en Angleterre. Le monde entier reconnaît la souveraineté de Pelé tant il tenait des miracles sur le terrain.

Tout en un

Pelé est éternel et unique. Beaucoup de joueurs talentueux étaient comparés à Pelé à l’image de Zico qualifié de Pelé Blanc, de l’Argentin Diego Maradona, de l’Argen­tin Lionel Messi, des Français Zinedine Zidane et Michel Platini, du Portugais Cristiano Ronaldo mais le Roi réunissait en lui les qualités de tous ses challengers réunis. Il faut avoir Pelé pour réaliser qu’il dribble aussi bien que Mara­dona et Messi, qu’il saute aussi haut que Cristiano, qu’il a la précision des passes de Platini et Zidane, qu’il est aussi adroit et malin que Messi, qu’il peut marquer dans toutes les positions, qu’il court aussi vite que Mbappé, qu’il a la percussion de Johan Cruyjff…

Pelé, c’est tout en un pour reprendre une formule publicitaire bien connue. C’est un véritable régal de voir Pelé jouer. En plus c’est un joueur à la correction impeccable, au respect infaillible de ses adversaires.

Avec Maradona, le football perd une de ses plus grandes icônes. On ne pourra pas remplacer Pelé. C’est une véritable légende qui s’en va laissant derrière lui le souvenir impérissable de ses exploits. C’est d’autant plus vrai que Pelé avait joué à une époque où les attaquants n’étaient pas protégés par le règlement comme c’est le cas actuellement. Le Roi est mort et il n’y a que des princes et des marquis derrière lui.