CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D’ANTANANARIVO – Le directeur Mamisoa Aina condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis

Après avoir entendue les parties, le juge a prononcé la condammation du directeur du CROUA à 24 mois d’emprisonnement avec sursis et à payer une amende de 15 millions d’ariary.

Hier, Le verdict tombe, le tribunal a condamné le directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires Antananarivo à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 15 millions d’ariary d’amende pour destructions de biens, de vols ainsi que de violence. Cette décision de la justice a été annoncée suite à deux heures de procès au Tribunal Anosy. Le demandeur qui n’est autre que le propriétaire de la construction, considérée comme étant illicite par le CROUA, a requis 25 millions d’ariary à titre d’amende pour les préjudices subis par ce dernier du fait de la démolition de clôture servant à enca-drer la construction litigieuse. Pour rappel, le plaignant a porté l’affaire devant la justice après que la clôture avait été détruite par le CROUA. Il a fait mention de vol et de violence comme chef d’accusation.

L’opération du CROUA avait été effectuée les 28 et 29 novembre après avoir effectué une notification pour l’arrêt des travaux. Durant le procè le vice de procédure a été évoqué par la partie plaignante puisque la démolition des biens, selon elle, n’entre pas dans la compétence du directeur du CROUA. La décision de la justice a donné gain de cause à cette requête en invoquant le respect des procédures avant l’opération, dont la nécessité d’une ordonnance venant du tribunal avant de pouvoir procéder à une opération de démolition.

Engouement

La partie adverse évoque de son côté l’excuse absolutoire et circonstance de voie de fait au nom de l’intérêt des étudiants vivant dans la cité universitaire Ankatso 2. De plus, l’avocat de la partie adverse indique que le dit propriétaire ne dispose pas d’une autorisation expresse pour la clôture. Mais s’agissant d’un contrat pour un kiosque autorisé sur le terrain, la construction de clôture s’étalant sur près 400m2 était construite au détriment de l’intérêt des étudiants résidant dans la cité universitaire. Dès la matinée, de nombreux étudiants et personnel du CROUA ont été aperçus sur le lieu.

Les représentants des étudiants ont brandi deux banderoles exigeant la relaxe du directeur du CROUA ainsi que l’arrêt des constuctions illicites dans la cité universitaire.“Nous ne pouvons pas être en sécurité face aux constructions illicites qui pullulent au sein de la cité universitaire”, indique Stéphan Ratsarahasina, représentant des étudiants. L’avocat de la défense compte faire appel et a fait savoir l’insatisfaction face à cette décision. “Nous comptons porter l’affaire devant une juridiction supérieure”, indique Maître Victorine Rasoloarisoa Ravonjiarivelo, avocat de la défense.