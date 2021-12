Vœux présidentiels – Discours attendu de Rajoelina

Le président de la République s’adressera à la Nation demain soir. Un message de vœux et un discours bilan très attendu.

Que dira le Président? L’intervention radiotélévisée du président de la République Andry Rajoelina est plus qu’attendue demain soir. L’année 2021 n’a pas été du tout repos loin s’en faut. Même le dernier mois de l’année a été riche en événements avec le naufrage du bateau Francia tuant quatre-vingt-cinq passagers, le crash d’un hélicoptère tuant deux officiers supérieurs ainsi que la flambée des cas de coronavirus. Le Président ne manquera pas d’adresser un message de soutien et d’unité aux familles des victimes de ce double drame. L’opinion s’attend également à ce que de nouvelles mesures soient prises pour juguler l’avancée de la pandémie sans pour autant mettre en péril les activités économiques. Il doit ainsi ménager la chèvre et le chou.

Mais le coronavirus n’est pas le seul problème qui tenaille la population au cours de cette année. La pénurie d’eau et la coupure d’électricité ont gâché la fête de Noël et ont tué des malades sous oxygène dans les hôpitaux ou chez eux.

En outre l’insécurité et la hausse du coût de la vie ont rythmé le quotidien de la population. Deux gros morceaux que le Président devrait aborder dans son discours.

Des difficultés qui risquent d’éclipser les efforts consentis par l’État pendant deux ans de crise sanitaire à l’heure du bilan. Des recherches de solutions à l’urgence pour parer au plus pressé. Des dons et soutiens aux plus vulnérables dans des actions sociales à l’image de Vary Tsinjo, Kaly Tsinjo ont été effectués ainsi que l’importation annoncée de vingt bateaux de PPN.

Projets structurants

Le kere dans l e Sud demeure également un gros souci durant toute l’année. Là aussi l’État a apporté des solutions à long terme en empoignant le problème à la source. Une première dans les annales.

Plus globalement, le gouvernement a pris l’option de miser sur les projets structurants pour résoudre les problèmes. Ainsi des grands projets sont en cours à l’image de la construction de l’autoroute Antananarivo-Toamasina en collaboration avec l’Égypte, la centrale hydroélectrique de Sahofika et de Volobe pour anéantir le délestage, les projets de parc solaire de 5a 10 MW autour des chefs lieux de régions, les forages d’eau et de pipeline dans le Sud.

Il y a également le développement du projet « titre vert », l’aide aux financements, la construction de la nouvelle ville, la mise en place du fonds souverain. Sans oublier la construction d’une ligne de téléphérique à Tana pour solutionner l’embouteillage.

Le président s’étalera à n’en pas douter sur ces sujets dont la plupart font partie des treize velirano.

D’autres projets sont attendus en 2022 comme une cimenterie, des sucreries… L’objectif est de produire sur place ce qu’on consomme pour contrecarrer l’inflation et équilibrer la balance commerciale. C’est dans cet esprit que l’ODOF ( One district, One factory) et les zones pépinières industrielles ont été mis en place.

Andry Rajoelina a encore deux ans pour mener à bien ses projets. Il devra tenir un discours rassembleur pour rameuter la population autour de lui et redonner espoir à la population. Les difficultés sont passagères mais les trois ans passés au pouvoir ont permis à Rajoelina de lancer un message d’espoir, d’encouragement et de solidarité.